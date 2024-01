Junak Srečko Katanec verjame v podvig podvigov: Zakaj pa ne?

Srečko Katanec je pred četrt stoletja dvignil na noge ljubitelje nogometa v Sloveniji, zdaj pa je v evforijo spravil Uzbeke. Izbrano vrsto Uzbekistana je na azijskem prvenstvu popeljal med najboljših osem, uspeh pa je še toliko večji, saj ne more računati na najmočnejšo zasedbo. Na tekmovanju v Katarju vseeno še ni izgubil. V četrtfinalu ga čaka prvi favorit tekmovanja, branilec naslova in gostitelj Katar, a se 60-letni Ljubljančan ne boji izziva. Sporoča, da je mogoče vse. Tudi preboj Uzbekistana v polfinale, kar bi bila največja senzacija turnirja, na katerem je hud udarec in kritike doživel njegov dober znanec Roberto Mancini.

Sprva je bil izjemen nogometaš, eden najboljših, kar jih je na njegovem igralnem položaju poznala Jugoslavija, vrhunske dosežke je nizal tudi v tujini, kjer je blestel pri Sampdorii in Stuttgartu, pozneje, ko je Slovenija postala samostojna država, zdravstvene težave pa so ga prisilile, da je sklenil bogato kariero pri 31 letih, pa se je v njem prebudila želja po trenerskem delu.

Srečko Katanec je prve izkušnje nabiral v mladi izbrani vrsti do 21 let, nato postal strateg Gorice, ko pa je leta 1998, takrat je bil s 35 leti eden najmlajših selektorjev v Evropi, prevzel vodenje članske zasedbe Slovenije, se je začela prva zlata doba slovenskega reprezentančnega nogometa. Srečko Nazionale je svoje bojevnike, med katerimi je po znanju, zadetkih in prepoznavnosti izstopal Zlatko Zahović, popeljal na Euro 2000 in SP 2002.

Na evropskem prvenstvu leta 2000 je bil Srečko Katanec s 36 leti najmlajši selektor. Foto: AP / Guliverimage

Pravljice pa je bilo po južnokorejskem sporu z najboljšim igralcem žal (pre)hitro konec. Preizkusil se je še kot trener grškega velikana Olympiakosa, a le za kratek čas, nato pa se po nekajletnem premoru znova posvetil delu selektorja. Sprva v Severni Makedoniji, nato v ZAE, kjer je navezal prve stike z azijskim nogometom in omenjeno reprezentanco vodil tudi na azijskem prvenstvu, leta 2013 pa se je odločil za vrnitev na vroči slovenski stolček.

Nasledil je Slavišo Stojanovića, s katerim je sodeloval v ZAE, nato pa v kvalifikacijskih ciklusih nekajkrat pošteno premešal štrene favoritom, a več od izpada v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016 proti Ukrajini ni dosegel. Slovenije ni več popeljal na veliko tekmovanje, od leta 2018 pa se je posvetil delu v Aziji. Najprej v Iraku, s katerim je nastopil na azijskem prvenstvu in pred petimi leti v osmini finala izpadel proti poznejšemu prvaku Katarju (0:1), leta 2021 pa se je odločil za selitev v srednji del Azije.

Ostal je brez najboljšega igralca ...

Veselje nogometašev in navijačev Uzbekistana v Katarju po preboju v četrtfinale. Foto: Reuters Izbral je prostorno državo Uzbekistan, ki je bila nekoč del Sovjetske zveze in je 22-krat večja od Slovenije. Ima 36 milijonov prebivalcev, kar je 18-krat več od Katančeve domovine, nekdanji slovenski selektor pa jih je z uspešnimi predstavami v zadnjem času večkrat osrečil. Katanec z Uzbeki ni izgubil na že 11 tekmah zapored. Nepremagan je tudi na azijskem prvenstvu, ki ga pravkar gosti Katar, v torek pa je pozdravil največji "azijski" uspeh kariere, saj se je prvič prebil med najboljših osem.

V osmini finala je z 2:1 ugnal Tajsko, ki pred tem na letošnjem prvenstvu ni prejela niti enega zadetka. Zmagoviti zadetek je prispeval 20-letni up moskovskega CSKA Abbosbek Fayzullaev, Katanec pa je po srečanju zaupal, s kakšnimi težavami in preglavicami ima opravka na tem tekmovanju.

Srečko Katanec na azijskem prvenstvu ne more voditi najmočnejše enajsterice Uzbekistana. Foto: Guliverimage

Njegov uspeh je vreden še toliko več, saj v Katarju nastopa brez številnih zelo pomembnih igralcev. Med njimi najbolj izstopa najboljši igralec, strelec in kapetan. Napadalec Cagliarija Eldor Shomurodov zaradi poškodbe ne more pomagati soigralcem, a slovenski strateg zaradi tega ne jadikuje. Podobno kot leta 2001, ko se je v dodatnih kvalifikacijah za SP 2002 zaradi višje sile na močno Romunijo nameril brez številnih prvokategornikov, najbolj pa je pogrešal vodilnega strelca Zlatka Zahovića, a je nato vendarle preskočil romunsko oviro in Slovenijo v deževni Bukarešti popeljal do zgodovinskega uspeha, mu tokrat uspeva z Uzbeki.

... nato se je v ekipo prikradel še virus

Veselje Abbosbeka Fayzullaeva (levo) in soigralcev po zmagovitem zadetku na tekmi s Tajsko. Foto: Reuters "Pomislite, s kakšnimi stvari se moram ukvarjati," je dal vedeti, da je proti Tajski pogrešal kar pet nogometašev iz udarne enajsterice. "V ekipo se je prikradel virus, veliko igralcev je zbolelo, a so tisti, ki so vskočili namesto njih, opravili dobro delo," je pohvalil rezerviste, ki jih je moral poslati v ogenj v Katarju.

Na njegovo smolo bo pet pomembnih igralcev pogrešal tudi na četrtfinalnem dvoboju v soboto, a vseeno ostaja prepričan, da bi lahko tudi z oslabljeno zasedbo presenetil gostitelje. "Lahko presenetimo Katar. Zakaj pa ne?" se je vprašal in s tem dal vedeti, da v dvoboj, na katerem bodo v soboto na stadionu Al Bayt v Al Khoru prevladovali navijači Katarja, vstopa optimistično.

Lahko Uzbekistanu uspe ogromna senzacija in postane azijski prvak? Za kaj takšnega bo moral preskočiti še tri stopnice. Foto: Reuters

Stavnice so njegovo reprezentanco pred začetkom tekmovanja uvrščale med potencialna presenečenja tekmovanja. Imele so dober nos. Uzbekistanu gre imenitno, zdaj pa bo skušal presenetiti še Katar. Če bi Katančevi četi uspelo še to, bi to bil podvig podvigov, ki bi še kako odmeval med azijskimi ljubitelji nogometa. Katar je prvi favorit, a je v osmini finala proti Palestini (2:1) pokazal kar nekaj ranljivosti. Njegov selektor je Španec Tintin Marquez, za katerega bi bil vse drugo kot ubranitev naslova neuspeh. V torek si je dvoboj med Uzbekistanom in Tajsko ogledal v živo ter se prepričal, s kakšnimi močmi razpolagajo izbranci Srečka Katanca.

Spopad Katančevih soigralcev: Klinsmann izločil Mancinija

Jürgen Klinsmann je z Južno Korejo izločil Savdsko Arabijo, ki jo vodi Roberto Mancini. Foto: Reuters Zanimivo je, da sta se v torek v boj za zadnjo četrtfinalno vozovnico podala dva Katančeva znanca, s katerima si je nekoč delil slačilnico. Južna Koreja je po razburljivem dogajanju po izvajanju enajstmetrovk spravila v slabo voljo Savdsko Arabijo. Bogata država, ki namerava leta 2034 gostiti svetovno prvenstvo, s prihodom opevanih zvezdnikov pa je povzdignila raven klubskega prvenstva, je od azijskega prvenstva pričakovala bistveno več od izpada v osmini finala.

Tudi zaradi tega, ker je za selektorja pripeljala Italijana Roberta Mancinija, ki je pred tremi leti na evropski prestol popeljal Azzurre. Savdijcem je kazalo dobro, vodili so z 1:0 še globoko v sodniški podaljšek, ki je trajal kar deset minut. To je na koncu rešilo Korejce, saj so v 99. minuti izenačili, nato pa po strelih z bele točke (4:2) napredovali v četrtfinale. Veselje Južnih Korejcev je bilo ogromno. Vodi jih Nemec Jürgen Klinsmann, ki je pred leti skupaj s Katancem nastopal za Stuttgart.

Srečko Katanec in Roberto Mancini sta bila soigralca pri Sampdorii iz Genove. Foto: Guliverimage

Odlično pa Katanca pozna tudi Mancini, saj je bil njegov dolgoletni soigralec pri Sampdorii, s katero sta osvojila tudi naslov italijanskega prvaka in evropsko lovoriko (pokal pokalnih zmagovalcev). Italijan sploh ni spremljal izvajanja kazenskih udarcev do konca, še pred zadnjim izvajanjem je zapustil stadion, kar so mu v Savdski Arabiji zelo zamerili. Očitali so mu nespoštovanje, Mancini pa se je branil z besedami, da je menil, da se je takrat tekma že končala.