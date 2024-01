Irak napredoval brez praske, Japonci do pomembne zmage

Po Katarju, Avstraliji, Iranu, Iraku, Savdski Arabiji, Tadžikistanu in Uzbekistanu, ki ga vodi Srečko Katanec, so nastop v osmino finala danes potrdili še Japonci.

Torkove tekme (24. januar):

V ponedeljek sta bili na sporedu zadnji tekmi skupinskega dela v skupini A. Branilec naslova Katar, ki si je že pred tem priigral preboj med najboljših 16, je tokrat Kitajsko, ki je pred tem imela dve točki, ugnal z 1:0. V 66. minuti so Katarci povedli, ko je izjemen zadetek dosegel Hasan Al Hajdos, ko je po kotu z leve strani z volejem zadel s približno 20 metrov.

Srečko Katanec je z Uzbekistanom v skupinskem delu ostal neporažen in osvojil pet točk. Na prejšnjem azijskem prvenstvu je z Irakom izpadel v osmini finala proti poznejšemu prvaku Katarju, na prvenstvu leta 2011 pa se je z ZAE poslovil po prvem delu. Foto: Reuters

Na drugi tekmi sta se merila Tadžikistan in Libanon, ki sta v uvodnih dveh krogih zbrala po točko. Obračun se je končal z 2:1. Libanonci so povedli na začetku drugega polčasa, v 56. minuti pa zaradi izključitve ostali z igralcem manj. V 80. minuti so to za izenačenje izkoristili Tadžikistanci prek Parvizdžona Umarbajeva. Nuridin Hamrokulov je nato v 93. minuti Tadžikistanu priigral osmino finala.

Navijači Uzbekistana bodo svoje ljubljence spremljali tudi v izločilnem delu azijskega prvenstva. Foto: Reuters

V skupini C je med 16 že Iran, ki ga čaka tekma z Združenimi arabskimi emirati. Ti so na drugem mestu. Palestina se bo na drugem obračunu skupine merila s Hongkongom.

V skupini D sta si napredovanje v izločilne boje zagotovila tudi Irak in Japonska. Prvi je za tretjo zmago s 3:2 premagal Vietnam in napredoval s prvega mesta, druga pa je bila s 3:1 boljša od Indonezije.

V osmino finala se sicer uvrstijo prvo- in drugouvrščene ekipe iz šestih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene.