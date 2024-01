Velik izziv za Srečka Katanca

Katar bo od 12. januarja do 10. februarja gostil azijsko nogometno prvenstvo. To bo 18. izvedba celinskega turnirja, na katerem bo nastopilo 24 reprezentanc, med njimi tudi Uzbekistan, ki ga vodi slovenski strokovnjak Srečko Katanec. Prav gostitelj turnirja pa je tudi branilec naslova. Katanec bo tretjič sodeloval na največjem azijskem tekmovanju. Pred tem je na azijskem prvenstvu vodil ZAE in Irak, s katerim se je pred štirimi leti uvrstil med 16 najboljših in nato izpadel proti poznejšemu prvaku Katarju.

Kot so se organizatorji turnirja pohvalili že pred svetovnim prvenstvom 2022, si bodo navijači tudi na azijskem prvenstvu lahko ogledali po več tekem na dan, saj bodo prizorišča znova precej blizu eno drugemu. V petih mestih bodo reprezentance igrale na devetih stadionih. Ti bodo skupaj gostili 51 tekem, v skupinskem delu bodo po tri tekme na dan.

Stadion Lusail, ki je gostil tudi finale SP, bo prizorišče uvodne tekme, na kateri se bosta merila Katar in Libanon. Prav tako bo na objektu s kapaciteto 88.966 gledalcev, kar je drugi največji v zgodovini azijskih prvenstev po stadionu Azadi v Teheranu, kjer se je leta 1976 zbralo približno 100.000 ljudi, tudi finalni obračun.

Konec leta 2022 sta se v finalu svetovnega prvenstva v Katarju pomerili Argentina in Franciji. Kdo bo zaigral 10. februarja v finalu azijskega prvenstva? Foto: Reuters

Sedmič bo turnir gostila država z zahoda azijske celine. Leta 1980 ga je Kuvajt, 1988 Katar, 1996 Združeni arabski emirati, 2000 Libanon, 2011 spet Katar, 2019 pa znova ZAE.

V skupini A bodo igrali Katar, Kitajska, Tadžikistan in Libanon, v skupini B Avstralija, Uzbekistan, Indija in Sirija, v C Iran, ZAE, Hongkong in Palestina, v D pa Japonska, Indonezija, Irak in Vietnam. V skupini E bodo Južna Koreja, Malezija, Jordanija in Bahrajn, v F pa še Savdska Arabija, Tajska, Kirgizistan in Oman.

V osmino finala se bodo prebile prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene.

Južna Koreja z zvezdnikoma Tottenhama in Bayerna

Južnokorejec Kim Min Jae brani barve nemškega velikana iz Münchna. Foto: Reuters Na azijskih prvenstvih je vedno nehvaležno vnaprej napovedovati zmagovalca, dejstvo pa je, da bo Japonska imela močno sestavo, saj ima le pet igralcev iz domače lige, vsi drugi so člani evropskih klubov.

Tudi selektor Južne Koreje Jürgen Klinsmann na prvenstvo odhaja optimističen po petih zaporednih zmagah, na katerih je njegova vrsta dosegla 19 golov, prejela pa nobenega. Del zaslug za to gre tudi glavnima zvezdnikoma, branilcu Bayerna Kim Min-jaeju in napadalcu Tottenhama Son Heung-minu.

Med tistimi, ki lahko visoko posežejo, so tudi Iran, ki v lanskem letu na 11 tekmah ni doživel poraza, Savdska Arabija pod vodstvom Roberta Mancinija, pa tudi Avstralija in gostitelj Katar.

Ob že omenjenih Korejcih Kim Min-jaeju in Son Heung-minu med glavne zvezdnike prvenstva sodijo tudi Savdijec Salem Al-Dawsari, Iranec Mehdi Taremi, Japonci, Waturo Endo, Takefusa Kubo in Kaoru Mitoma, ki je sicer vprašljiv, in Katarec Akram Afif.

Katanec na prvenstvo brez najboljšega igralca

Argentinec Hector Cuper vodi Sirijo, prvega tekmeca Uzebkistana na letošnjem azijskem prvenstvu. Foto: Reuters V skupini z Avstralci bo tudi Uzbekistan, katerega strokovni štab vodi Srečko Katanec, pomagata pa mu Aleš Čeh in Vlado Radmanović, v vlogi fizioterapevta je Ian Katanec, trener vratarjev je Nihad Pejković, za fizično pripravo pa je zadolžen Martin Magister.

Za 60-letnega Katanca, ki je s Slovenijo prišel na evropsko prvenstvo 2000 in svetovno 2002, je uzbekistanska služba peta selektorska, po Sloveniji je vodil še Severno Makedonijo, ZAE in Irak. Stavnice Uzbekistan glede končne zmage postavljajo takoj za glavne favorite - Japonsko, Južno Korejo, Avstralijo, Iran, Savdsko Arabijo in Katar. Možnosti Uzbekistana, ki je v generalki za azijsko prvenstvo v prijateljski tekmi premagal Palestino z 1:0, bi bilo še večje, če ne bi moral selektor Katanec zaradi poškodbe s seznama kandidatov odstraniti poškodovanega kapetana Eldorja Shomurodova, napadalca Cagliarija.

Beli volkovi, takšen je vzdevek Katančevih izbrancev, se bodo v skupinskem delu pomerili s Sirijo, ki jo vodi izkušeni Argentinec Hector Cuper, Indijo, njen selektor je Hrvat Igor Štimac, in Avstralijo, eno izmed največjih favoritinj za osvojitev tekmovanja.

Srečko Katanec je leta 2019 popeljal Irak v osmino finala azijskega prvenstva. Foto: Reuters

Katanec že dobro pozna najmočnejše nogometno tekmovanje na azijskih tleh. Na azijskem prvenstvu bo sodeloval že tretjič. Prvič je leta 2011 vodil ZAE, drugič je bil leta 2019 selektor Iraka. Pred 13 leti je z ZAE, takrat mu je pri delu pomagal tudi Slaviša Stojanović, osvojil le točko in se poslovil od prvenstva brez doseženega gola (0:4). Drugič je bilo veliko bolje. Z Irakom je leta 2019 v skupini osvojil sedem točk in nato v osmini finala po hudem boju izpadel proti poznejšemu prvaku Katarju (0:1).

Uzbekistan nastopa osmič zapored na največjem azijskem nogometnem prazniku. Najboljši je bil leta 2011, ko je prav v Katarju osvojil četrto mesto. Katanec je od septembra 2022 na 17 tekmah, kar 15 je bilo prijateljskih, izgubil le dvakrat.