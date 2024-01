Branilci naslova za uvod do zmage, Nigerijci in Egipčani le do remija

S tekmo med Slonokoščeno obalo in Gvinejo Bisao se je v soboto začelo 34. afriško nogometno prvenstvo, ki bo do 11. februarja potekalo v Slonokoščeni obali. Gostitelji so v uvodni tekmi spine A zmagali z 2:0, v nedeljo pa so Nigerijci remizirali z Ekvatorialno Gvinejo, brez zmagovalca pa se je končala tudi tekma skupine B med Egiptom in Mozambikom. Ganci so z 1:2 izgubili proti Zelenortskim otokom. Prvenstvo bi se moralo odviti že lansko poletje, pa so ga prestavili, naslov prvakov iz Kameruna 2022 branijo Senegalci. Ti so za uvod s 3:0 ugnali Gambijo.

Za Senegalce je že v četrti minuti zadel Pape Gueye po podaji Sadia Maneja. Gambija je v sodniškem dodatku ostala brez izključenega Ebouja Adamsa. V 52. minuti je številčno prednost unovčil Lamine Camara, isti igralec, sicer član francoskega Metza, pa je z lepim strelom z dobrih 20 metrov zgornji kot poskrbel še za 3:0 v 86. minuti.

Je pa do težav, ki so na afriških prvenstvih ob običajno kar pomanjkljivi organizaciji kar reden pojav, prišlo pred tekmo, ko so težave z ozvočenjem preprečile izvedbo himen obeh držav. Toda izkazali so se navijači ene in druge reprezentance, ki so ju sami zapeli in tako poskrbeli za "uraden" uvod v obračun 1. kroga skupine C, kjer sta nato neodločeno (1:1) igrala še Kamerun in Gvineja.

Na prvenstvu igra 24 reprezentanc v šestih skupinah. V osmino finala se bodo prebile prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene.