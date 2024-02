Nigerijci po drami prvi v finale afriškega prvenstva

Nigerijska nogometna reprezentanca je prvi finalist afriškega prvenstva. Nigerijci so v polfinalu v Bouakeju po enajstmetrovkah premagali Južno Afriko s 5:3. V nedeljskem finalu se bodo merili z boljšim iz dvoboja med DR Kongom in gostiteljico Slonokoščeno obalo. Ta se bo začel ob 21. uri.

Nigerijci, trikratni prvaki afriške celine (1980, 1994, 2013), so dvoboj z Južnoafričani, prvaki iz leta 1996, začeli kar rezervirano. Ekipi sta sicer sprožili nekaj strelov, enega nevarnejših Evidence Makgopa v 39. minuti, ko se je izkazal vratar Stanley Nwabili, nekaj pred tem pa je eden od Nigerijcev v kazenskem prostoru igral z roko, a se sodnik ni odločil za enajstmetrovko.

Uvod drugega polčasa tudi ni postregel s posebej razburljivo predstavo, v 64. minuti pa je prvi nigerijski zvezdnik Victor Osimhen prodrl v kazenski prostor in izsilil enajstmetrovko. William Troost-Ekong je nato v 66. minuti z bele pike s strelom po sredini vrat poskrbel za nigerijsko vodstvo z 1:0.

Nigerijski navijači so spet trepetali. Foto: Reuters

V 85. minuti je iz bližine zadel še Osimhen, a so sodnika poklicali iz sobe za Var. Ta je moral pregledati predhoden prekršek na drugi strani v nigerijskem kazenskem prostoru in pokazal na belo piko. Tako je namesto nigerijskega vodstva z 2:0 Teboho Mokoena imel priložnost z enajstih metrov izid poravnati. To je tudi zanesljivo opravil. Južnoafričani so zatem zapravili še izjemno priložnost za zmago, tako da je sledil podaljšek.

V 115. minuti so Južnoafričani na igrišču ostali brez izključenega Granta Kekane, ki je naredil prekršek kot zadnji igralec. A odločitve kljub temu ni bilo, sledile so enajstmetrovke, pri katerih so jih Nigerijci zadeli štiri od petih, odločilno Kelechi Iheanacho. Južnoafričani so zadeli le dve od štirih.

Afriško prvenstvo, polfinale:

Sreda, 7. februar:

