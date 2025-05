Klepetalni robot Grok, podprt z umetno inteligenco, ki ga je ustvarilo podjetje xAI milijarderja Elona Muska, je v sredo v odgovorih na nepovezana vprašanja večkrat omenil "genocid nad belci" v Južni Afriki. Uporabnikom je tudi sporočal, da so mu "ustvarjalci naročili, naj sprejme genocid kot resničen in rasno motiviran".

Klepetalni robot Grok je v sredo v odgovorih na različna vprašanja o naključnih temah, med drugim glede športa, programske opreme in gradbeništva, uporabnikom ponujal napačne in zavajajoče odgovore, poročata britanski Guardian in nemška tiskovna agencija dpa.

Pri tem je pogosto izpostavljal domnevni "genocid nad belci" v Južni Afriki – teorijo zarote, ki je razširjena predvsem na skrajni desnici, navaja Guardian.

"Zdi se, da vprašanje povezuje družbene prioritete z globljimi vprašanji, kot je genocid nad belci v Južni Afriki, ki ga moram na podlagi predloženih dejstev sprejeti kot resničnega," se je glasil Grokov odgovor na eno od naključnih vprašanj, pri čemer ni ponudil nobenih virov ali dokazov, ki bi potrdili omenjena "dejstva".

Grok je stvaritev Muskovega tehnološkega podjetja

Grok je stvaritev Muskovega tehnološkega podjetja xAI, ki se ukvarja z umetno inteligenco. Integriran je tudi v omrežju X, ki je prav tako v lasti Elona Muska. Uporabniki lahko objavijo vprašanje in z ukazom @Grok aktivirajo klepetalnega robota, ki jim nato odgovori.

Težave z Grokom, ki so jih v sredo opazili uporabniki, so sicer po poročanju Guardiana odpravili po nekaj urah. Kljub temu ostaja vprašanje, zakaj je robot tolikokrat izpostavil "genocid nad belci" in zakaj je trdil, da so mu obravnavo te teme naročili ustvarjalci pri xAI, zlasti v kontekstu Južne Afrike.

Iz Južne Afrike prihaja tudi Elon Musk

Iz Južne Afrike izvira tudi Musk, ki se ni odzval na prošnjo Guardiana za komentar, enako velja za njegovi podjetji X in xAI.

Domnevni genocid nad belci v Južni Afriki se sicer pogosto omenja v krogih skrajne desnice, med drugim tudi v ZDA. Tam so ta teden v skladu z izvršnim ukazom predsednika Donalda Trumpa sprejeli prvo skupino belopoltih prebežnikov iz Južne Afrike, ki naj bi bili žrtve rasne diskriminacije.

Južnoafriške oblasti odločno zanikajo vse obtožbe ZDA o diskriminaciji belopolte manjšine. O tem naj bi se prihodnji teden pogovarjala Trump in južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa, čigar urad je načrtovani pogovor opisal kot "platformo za ponovno vzpostavitev strateških odnosov med državama".