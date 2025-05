Elon Musk bi lahko postal velik dobrodelnež in človekoljub, namesto tega pa je vpleten v umiranje najrevnejših otrok na svetu, je soustanovitelj računalniškega velikana Microsoft in dobrodelne organizacije Bill & Melinda Gates Foundation dejal v nedavnem intervjuju za časnik The New York Times. Enake obtožbe zoper najbogatejšega Zemljana je Gates izrekel tudi v intervjuju za Financial Times.

"Neverjetna poteza. Veliko hujša, kot sem mislil, da bo."

Gates, nekdaj dolgoletni najbogatejši Zemljan, danes pa je po vrednosti premoženja šele na 13. mestu, je v pogovoru izpostavil ameriški Urad za vladno učinkovitost (Doge), prek katerega se Elon Musk z ekipo od začetka Trumpovega vnovičnega predsedovanja ZDA vmešava v delo določenih ameriških vladnih institucij in predlaga ukrepe, ki bi zmanjšali njihove proračune.

Vrednost premoženja Billa Gatesa trenutno znaša okrog sto milijard evrov, kar ga na seznamu najbogatejših Zemljanov uvršča na 13. mesto. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

69-letni Gates se je še posebej osredotočil na USAID, ameriško agencijo za mednarodni razvoj, ki je bila med prvimi vladnimi uradi ZDA, ki so se znašli na merku Elona Muska. Gre za agencijo, ki je med drugim zagotavljala humanitarno in drugo pomoč v več kot sto državah sveta.

Do USAID so bili v preteklosti kritični mnogi ameriški republikanci, Elon Musk pa jo je pred časom celo označil za zlobno in zločinsko organizacijo, ki "ni zgolj črvivo jabolko, temveč krogla iz črvov", ter se zavzel za njeno ukinitev. To se je nato tudi zgodilo – proračun agencije se je občutno zmanjšal, vlada ZDA pa je zaprla vse njene urade in tisto, kar je ostalo, preselila pod okrilje zunanjega ministrstva ZDA.

"Čas je, da umre," je Elon Musk o agenciji USAID pred meseci zapisal na svojem družbenem omrežju X. Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je na svoj prvi dan v Beli hiši z izvršnim ukazom uvedel tudi 90-dnevni moratorij na vso humanitarno pomoč, ki jo ZDA zagotavljajo drugim državam. To je pomenilo, da so se zaustavili tako rekoč vsi programi, ki jih je izvajala USAID, tudi programi, povezani s preprečevanjem širjenja nalezljivih boleznih ter zagotavljanja dostopa do zdravil v najrevnejših predelih sveta.

Bill Gates je v intervjuju za New York Times reze v proračun USAID označil za neverjetne in veliko hujše, kot bi si lahko kdajkoli predstavljali. Pravi, da je pričakoval morda 20-odstotno zmanjšanje proračuna agencije, ne pa več kot 80-odstotnega vključno z zaprtjem vseh uradov USAID. Zunanji minister ZDA Marco Rubio je marca letos namreč dejal, da bo ukinjenih 83 odstotkov programov, ki jih izvaja agencija.

Za to je Gates neposredno okrivil Elona Muska. On je tisti, ki je zmanjšal proračun agencije, on je tisti, ki jo je vrgel v prešo, je dejal Gates.

"Želim si, da sreča otroke, ki bodo umrli zaradi njega"

Gates je Muska obtožil, da je njegovo širjenje dezinformacije, da bodo ZDA porabile kar 50 milijonov dolarjev (44,5 milijona evrov) za kondome za pripadnike islamističnega gibanja Hamas v Gazi, ključno pripomoglo k temu, da temeljne ameriške pomoči ne bo dobila bolnišnica v provinci Gaza v Mozambiku, katere glavno poslanstvo je po besedah Gatesa preprečevanje okužb z virusom HIV pri otrocih.

Ime kraja, v katerem je bolnišnica (Gaza), je bilo namreč v osrčju nesporazuma in sledile so dezinformacije, ki so jih po družbenih omrežjih razpečevali Musk ter privrženci tako superbogataša kot predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Agencija USAID je bila ustanovljena leta 1961 v času administracije predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, vsako leto pa po vsem svetu razdeli več milijard dolarjev za zmanjšanje revščine, boj proti boleznim in lakoti ter za odpravljanje posledic naravnih nesreč. USAID s finančno podporo mednarodnim nevladnim organizacijam, medijem in družbenim iniciativam v več državah spodbuja tudi demokratične procese. Agencija je bila v preteklosti večkrat tarča kritik, da se med drugim preveč vmešava v politiko drugih držav, da je pri izbiranju izvajalcev večkrat favorizirala ponudnike, ki so bili blizu aktualnim predsedniškim administracijam, in da ima prevelik vpliv na sprejemanje odločitev v Organizaciji združenih narodov. Foto: Reuters

Ta laž je bila tudi eden od povodov za začetek postopka za ukinitev agencije USAID. Musk je kasneje sicer dejal, da se bo "glede določenih stvari občasno zmotil", a takrat je bil že podpisan Trumpov izvršilni ukaz za zamrznitev humanitarne pomoči tujini, ki jo je izvajala agencija.

"Zelo si želim, da gre v Afriko in sreča otroke, ki so ali pa še bodo okuženi z virusom HIV zato, ker jim je vzel denar," je bil Gates oster v drugem pogovoru za Financial Times. Dodal je, da bodo zaradi proračunskih rezov, ki jih je sprožil Elon Musk, po nepotrebnem umrli milijoni otrok.

Izrazil je sicer optimizem, da bodo del poslanstva USAID v najbolj ogroženih regijah nase prevzele druge humanitarne organizacije, vključno z njegovo, a tudi zaskrbljenost, da ponovna vzpostavitev pomoči v regiji ne bo preprosta.

"Popravljanje je veliko težje od rušenja. Rezi v pomoč so bili tako zelo dramatični, da imamo pred sabo zelo težko nalogo, tudi če bomo nekaj sredstev pridobili nazaj," je še dejal Gates.

Kako se je odzval Musk?

Elon Musk je Billa Gatesa na družbenem omrežju X, kjer zdaj uporablja vzdevek gorklon rust, v odziv na njegove navedbe v intervjuju za newyorški časnik obtožil, da je lažnivec: