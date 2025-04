Zelo hud prepir v Beli hiši, vpleten je bil superbogataš Elon Musk

V Beli hiši sta se v prisotnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa močno sprla superbogataš ter Trumpov tesni politični zaveznik Elon Musk in ameriški minister za finance Scott Bessent. Med domnevno zelo razgretim prepirom so po navedbah očividcev deževale tudi kletvice, jabolko spora pa naj bi bilo razhajanje stališč o tem, kdo naj prevzame vodenje davčne uprave ZDA.

Milijarder Elon Musk, ki za predsedniško administracijo Donalda Trumpa domnevno išče načine, kako zmanjšati obremenitev proračuna ZDA, in Scott Bessent, ameriški minister za finance, sta se v neposredni bližini Donalda Trumpa močno sprla prejšnji četrtek, je navedbe virov v Beli hiši povzel ameriški politični medij Axios.

Ključno je bilo vodenje davčne uprave ZDA

Prepir naj bi povzročil Elon Musk, ki je po poročanju Axiosa Donaldu Trumpu brez vednosti Bessenta predlagal, naj za novega vršilca dolžnosti direktorja davčne uprave ZDA imenuje Garyja Shapleya. Gre za človeka, ki je vodil preiskavo poslov Hunterja Bidna, sina prejšnjega predsednika ZDA Joeja Bidna.

Donald Trump je Muska upošteval in to tudi storil, tega pa ni vedel Scott Bessent, čigar ministrstvo sicer nadzoruje delovanje ameriške davčne uprave. Bessent naj bi po poročanju Axiosa želel, da vodenje urada začasno, kot vršilec dolžnosti direktorja, prevzame njegov človek, Michael Faulkender.

Scott Bessent, minister za finance ZDA. Foto: Guliverimage

Donald Trump je za položaj direktorja davčne uprave ZDA sicer predlagal Billyja Longa, a mora njegovo kandidaturo potrditi še senat ZDA.

"Letele so kletvice, bilo je kot na rokoborbi"

Kot poroča Axios, sta se Musk in Bessent v četrtek prejšnji teden srečala v zahodnem krilu Bele hiše in se tako rekoč nemudoma sprva.

Po navedbah virov v Beli hiši so po zraku letele tudi kletvice, sicer zelo miren in uglajen Bessent pa naj bi dobesedno ponorel in se precej agresivno lotil Muska. Ta mu ni ostal dolžan, med drugim ga je po navedbah Axiosa v slogu teoretiov zarot obtožil, da je "agent Georga Soroša".

Prepir se je po poročanju Axiosa zaostril do te mere, da je moralo posredovati osebje v Beli hiši, vse pa naj bi slišal tudi predsednik ZDA Donald Trump.

"Naredila sta pravo sceno, bilo je zelo glasno. Poslušali smo dva milijarderja, ki mislita, da sta na rokoborbi v zahodnem krilu Bele hiše," je dogodek za Axios opisal eden od očividcev.

