Trumpov Maga kult: Starši so začeli žrtvovati lastne otroke

Med gibanjem Maga, v katerem so zbrani privrženci Donalda Trumpa, je tudi veliko vnetih proticepilcev. Eden od nasprotnikov cepljenja je tudi Trumpov minister za zdravje Robert Kennedy mlajši.

V proticepilskem ozračju je letos v Teksasu izbruhnila epidemija ošpic. Na udaru so zlasti otroci, ki jih starši niso cepili proti ošpicam. Od okuženih otrok sta dva že umrla. Zadnja je deklica z imenom Daisy. Gre za prve primere smrti zaradi ošpic v ZDA po desetih letih.

Father of Daisy, the second little girl to die of measles in Texas, tells Robert F. Kennedy Jr-founded anti-vaccine group, Children's Health Defense, that he doesn't regret not getting her vaccinated, and won't vaccinate any future children.

CHD turns it into propaganda. pic.twitter.com/tHxFxd29Af