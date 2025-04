Še ena Trumpova kapitulacija: je to konec?

Najstrmejši padec cen ameriških državnih obveznic v zadnjih 40 letih, zaradi katerega bi ZDA lahko imele resne težave pri refinanciranju ameriškega dolga in izdaji novega dolga, je Donalda Trumpa prisilil v 90-dnevni odlog visokih carin za vse države razen za Kitajsko.

Zdaj pa Trump stopa korak nazaj tudi pri svoji napovedi, da bo po v vrnitvi v Belo hišo izpeljal množični izgon nezakonitih priseljencev (po nekaterih ocenah v ZDA živi več kot enajst milijonov nezakonitih oziroma nedokumentiranih priseljencev).

Protipriseljenska politika je bila glavni temelj, na katerem je Trump od leta 2015 naprej, ko je obljubljal gradnjo velikega zidu na Mehiki, zgradil svoj politični vzpon. Od velikega zidu, ki naj bi ga plačala Mehika, v njegovem prvem mandatu (januar 2019–januar 2021) ni bilo nič, prav tako tudi od napovedanih množičnih izgonov na milijone nezakonitih priseljencev.

Trdo politiko do nezakonitih priseljencev je Trump obljubljal tudi pred volitvami leta 2024. Po volitvah so se sicer zgodili medijsko spektakularni izgoni, na primer izgonov pripadnikov v ZDA delujočih kriminalnih tolp, katerih člani imajo korenine v Latinski Ameriki (številne so zaprli v zapor v Salvadorju).

Pripadniki v ZDA delujoče kriminalne tolpe MS-13 v zaporu v Salvadorju, kamor je prišla marca letos na ogled Trumpova ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem. Foto: Guliverimage

Trump je tudi ukinil začasni status zaščite pred izgonom (TPS) za 350 tisoč venezuelskih priseljencev. Ti so v ZDA prišli zakonito, torej niso nezakoniti priseljenci. Ta Trumpov ukrep je sodišče za zdaj blokiralo.

Zdaj pa je Trump napovedal t. i. veliko operacijo samoizgona iz ZDA (v izvirniku big self-deport operation). Kot je razložil Trump, bi nezakoniti priseljenci sami odšli iz ZDA v svoje matične države, nato pa se vrnili nazaj kot zakoniti priseljenci. Pri tem bi jim ameriške oblasti pomagale, da bi se čim prej vrnili v ZDA.

Trump je tudi napovedal, da bodo oblasti pri vprašanju nezakonitih priseljencev sodelovale z ameriškimi kmeti. "Če imajo (kmetje, op. p.) močna priporočila za svoje kmetije za določene ljudi, jim bomo dovolili, da (nezakoniti priseljenci, op. p.) ostanejo nekaj časa. Potem bomo sodelovali skupaj s kmeti, da se bodo (nezakoniti priseljenci, op. p.) čimprej zakonito vrnili nazaj. Poskrbeti moramo za naše kmete in naše hotele ter za različne kraje, kjer potrebujejo ljudi," je napovedal Trump.

Dejstvo je, da nezakoniti priseljenci predstavljajo pet odstotkov ameriške delovne sile (vsak dvajseti zaposleni v ZDA je torej nezakoniti priseljenec), pri čemer so zelo pomembni v kmetijstvu, pa tudi v hotelirstvu. Tu opravljajo slabo plačane službe, za katere med Američani ni velikega zanimanja.

Trumpova napoved operacije velikega samoizgona nezakonitih priseljencev:

