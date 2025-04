Je to demonski glas v Trumpovem ozadju?

Leta 1949 rojeni ekonomist Peter Navarro je avtor številnih idej in pogledov, ki jih v zadnjih letih pospešeno širi in uveljavlja Donald Trump. Zamisli o trgovinski vojni proti Kitajski, odpravi oziroma zmanjšanju ameriškega trgovinskega primanjkljaja z drugimi državi, uvedbi visokih carin, ponovni industrializaciji ZDA in t. i. repatriaciji svetovnih dobavnih verig Navarro zagovarja že vsaj od začetka 21. stoletja.

Vojna Navarra proti Kitajski

Najprej je kot ekonomist večinoma pisal knjige oziroma priročnike o tem, kako obogateti. Nato pa je leta 2006 napisal knjigo Prihajajoče kitajske vojne (ang. The coming China wars), v kateri je Kitajsko obtoževal, da osvaja svetovne trge, kar je v ZDA povzročilo izhlapevanje na milijone delovnih mestih v proizvodnji in znižalo plače. Kitajske težnje so tako nenasitne, da bo sčasoma prišlo do spopada glede najosnovnejših potreb, kot so kruh, voda in zrak, trdi v knjigi.

Na Kitajsko se je spravil tudi v leta 2011 objavljeni knjigi Smrt zaradi Kitajske (ang. Death by China), ki jo je napisal skupaj z Gregom Autryjem. V njej je pisal o kitajskih valutnih manipulacijah in nezakonito subvencioniranem izvozu. S tem je Kitajska preplavila ameriški trg s svojimi izdelki. Navarro je Američane tudi spodbujal, naj ne kupujejo kitajskih izdelkov. Leta 2012 je na podlagi knjige nastal tudi istoimenski dokumentarec.

Prvi stik med Navarrom in Trumpom leta 2011

Leta 2017 je ameriški medij Vanity Fair pisal, da je Trumpov tabor do Navarra prišel tako, da so Trumpovemu zetu Jaredu Kushnerju naročili, naj na Amazonu najde nekoga, ki piše do Kitajske sovražne knjige – tako naj bi prišli do Navarra, ki je postal Trumpov tesen sodelavec že v Trumpovem prvem predsedniškem mandatu.

Napovednik dokumentarca Smrt zaradi Kitajske iz leta 2012:

Ta zgodba je malce za lase privlečena, kajti Trump je prebral že njegovo prvo protikitajsko knjigo Prihajajoče kitajske vojne iz leta 2006. Leta 2011 je Trump kitajski tiskovni agenciji Šinhua dejal, da je to ena njegovih najljubših knjig. Takrat je prvič prišlo do stika med Navarrom in Trumpom. Navarro se mu je namreč zahvalil za pohvalo.

Korenine Trumpove carinske vojne

Trump je leta 2012 tudi propagiral Navarrov dokumentarec Smrt zaradi Kitajske. Kot zanimivost: pripovedovalec v dokumentarcu je znani ameriški igralec Martin Sheen. Trump je torej že zelo zgodaj opazil Navarra, nenazadnje zaradi tega, ker imata podobne poglede na ameriško in svetovno gospodarstvo.

Trump je namreč že v 80. letih trdil, da ZDA izkorišča vzpenjajoča se azijska gospodarska velesila. A pri tem še ni mislil na Kitajsko, ampak na Japonsko. Kitajska je bila takrat še revna in gospodarsko zelo slabo razvita država, ki se je komaj začela vključevati v svetovni gospodarski sistem.

Trumpa že v 80. letih jezi trgovinski primanjkljaj

Jeseni 1987, ko se je Trump prvič spogledoval s kandidaturo za predsednika ZDA, je v New York Timesu, Washington Postu in Boston Globu objavil odprto pismo, v katerem je med drugim napisal, da Japonska in druge države izkoriščajo ZDA.

Trump v 80. letih preteklega stoletja o tem, kako Japonska izkorišča ZDA:

"Medtem ko Američani branijo dobavo nafte Japonski skozi Perzijski zaliv, so Japonci, ki jih ne bremenijo ogromni stroški obrambe (dokler bodo ZDA to delale brezplačno), zgradili močno in živahno gospodarstvo s presežki brez primere." Trump je tudi ponudil svojo rešitev za to težavo: "Čas je, da končamo naš veliki primanjkljaj tako, da Japonsko in druge, ki si to lahko privoščijo, prisilimo, da ga plačajo." Ta denar bi potem ZDA uporabile za lastno gospodarsko rast.

Navarro v preteklosti proti lobijem in njihovim posebnim interesom

Ko je Trump v 80. letih preteklega stoletja že polagal temelje za svojo gospodarsko in trgovinsko politiko, ki jo je začel izvajati od svojega prvega vstopa v Belo hišo, je Navarro bolj kot po tujih državah, ki naj bi uničevale ameriško blaginjo in gospodarstvo, udrihal po t. i. posebnih interesih. Torej po različnih lobijih znotraj ZDA, ki naj bi s svojimi parcialnim interesi škodovali rasti in blaginji.

Navarro je iz ekonomije doktoriral na Harvardu, potem pa je odšel v Kalifornijo, kjer je poučeval ekonomijo oziroma poslovne vede. V Kaliforniji se je večkrat neuspešno potegoval za različne politične položaje, med drugim tudi za župana San Diega. Takrat je bil demokrat. Njegova podpornica je bila Hillary Clinton.

Prepričan demokrat in podpornik Hillary Clinton

Leta 1996 je bil govornik na demokratski konvenciji. Takrat je javno trdil, da je okoljevarstvenik, zagovornik splava, pravic istospolno usmerjenih in verske svobode. Takrat je tudi zagovarjal prehod na vetrno energijo (Navarro je tudi strokovnjak za energetsko politiko), davke na izpuste ogljikovega dioksida in konec globalnega segrevanja.

Navarro je v novi Trumpovi administraciji postal višji svetovalec za trgovino in industrijo ter velja za arhitekta Trumpove carinske vojne proti drugim državam na svetu. Čeprav Trump poudarja, da gre za vzajemne carine, pa so bile ameriške carine proti drugim državam izračunane na podlagi ameriškega trgovinskega primanjkljaja s posamezno državo. Najbolj izpostavljeni obraz zagovarjanja Trumpove carinske politike je minister za trgovino Howard Lutnick (desno ob Trumpu). Foto: Guliverimage

Leta 2008 je podprl Clintonovo za predsednico ZDA (ta je na demokratskih strankarskih volitvah izgubila proti Baracku Obami, ki je pozneje postal predsednik ZDA). Navarro je podpiral Obamovo okoljevarstveno politiko.

Navarro postane trumpist

Nato pa je Navarro postal Trumpov podpornik. Kot že omenjeno, sta prve stike navezale že leta 2011, nato občasno komunicirala na daljavo, prvič pa sta se osebno srečala v času Trumpove predsedniške kampanje pred volitvami leta 2016. Takrat je Navarro postal član Trumpovega kroga svetovalcev.

Po zmagi na volitvah leta 2016 je Trump Navarra najprej imenoval za direktorja Sveta za nacionalno trgovino, nato pa za direktorja Urada za trgovino in industrijo. Navarro je spodbujal Trumpa, naj začne trgovinsko vojno proti Kitajski.

Grožnje s carinami in t. i. repatriacija delovnih mest

Oktobra 2016 je ameriški medij New Yorker pisal, da je Navarro predlagal, da bi Kitajcem zagrozili z visokimi carinami (predlagal je 43-odstotne carine, Trump pa 45-odstotne). Navarro je bil prepričan, da bi že samo grožnja s carinami tako prestrašila Kitajce, da bi manj izvažali v ZDA.

Zaradi zaničevanja kongresa je moral Peter Navarro lani za nekaj mesecev v zapor. Foto: Guliverimage

Prepričan je bil, da bodo ameriške multinacionalke svoje nove tovarne postavile v ZDA in tako delovna mesta iz Kitajske, Vietnama in Mehike preselile v ameriška mesta, kot so Charleston, Detroit, Houston, Oklahoma City, Savannah, Youngstown in Toledo.

Zaradi Trumpa v zapor

Navarro je odločen Trumpov privrženec. Po volitvah 2024 je podpiral Trumpove izmišljene trditve, da je zmagal na volitvah, in širil teorije zarot o volilnih prevarah. Ker se ni hotel udeležiti zaslišanja v kongresu (ta je obravnaval napad Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021), so ga leta 2023 obsodili zaničevanja kongresa. Leta 2024 je moral za štiri mesece v zapor v Miamiju.

Komaj je prišel iz zapora, je bil sredi julija 2024 govornik na republikanski nacionalni konvenciji v Milwaukeeju. Tu so ga pričakali kot mučenika gibanja Maga.

Navarro in Lighthizer

Po Trumpovi vrnitvi v Belo hišo januarja 2025 je Navarro postal Trumpov višji svetovalec za trgovino in industrijo. V času sestavljanja Trumpove administracije se je veliko govorilo, da bo njen član tudi zagovornik protekcionizma Robert Lighthizer, ki je bil pomemben avtor carinske vojne proti Kitajski že v prvem Trumpovem mandatu, a se to ni uresničilo.

V prvem Trumpovem mandatu je Navarro v trgovinski vojni proti Kitajski sodeloval z Robertom Lighthizerjem, ki prav tako velja za velikega zagovornika protekcionizma. V drugem mandatu Trump Lighthizerja ni znova povabil v vlado, menda zato, ker ne bi bil tako poslušen kot Navarro in bi mu oporekal. Na fotografiji: Navarro in Lighthizer marca 2018 ob Trumpovi razglasitvi uvedbe carin na jeklo in aluminij. Foto: Guliverimage

Kot trdi ameriški ekonomist in nobelovec Paul Krugman, Lighthizer velja za nekakšno mračno, satanistično silo v debatah o trgovinski politiki, a hkrati velja za neodvisnega človeka, ki bi morda oporekal Trumpu in trdil, da ni treba uvesti carin proti Bangladešu. Navarro pa ne bi oporekal Trumpu, trdi Krugman.

Musk proti Navarru

Navarro velja za arhitekta t. i. dneva osvoboditve oziroma carinske vojne ZDA proti vsemu preostalemu svetu. Ta carinska vojna je medtem že sprožila borzne padce v ZDA in drugod po svetu. Borzni padci so odnesli denar številnim, tudi najbogatejšemu človeku na svetu Elonu Musku, ki se je na svojem družbenem omrežju X preteklo soboto že obregnil ob Navarra, češ da doktorat na Harvardu ni nekaj dobrega, ampak nekaj slabega.

Navarro je v nedeljo za Fox News dejal, da Musk ne razume mehanizmov drugih držav, ki goljufajo ZDA pri trgovini. "Mislim, da je pri Elonu pomembno razumeti, da prodaja avtomobile. To počne. Preprosto ščiti svoje interese, kot bi to storil vsak poslovnež," je še dejal in dodal, da med Muskom in Trumpovo administracijo ni razkola. "Ima omrežje X, ima velik mikrofon, ne moti nas, da pove, kar hoče," je še dejal Navarro o Musku.