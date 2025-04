"Idealno bi bilo, če bi se Evropa in Združene države premaknile v situacijo brez carin in ustvarile prostotrgovinsko območje," je najbogatejši Zemljan in tesni Trumpov sodelavec izjavil v pogovoru s podpredsednikom italijanske vlade.

Potem ko so v soboto začelje veljati carine na uvoz izdelkov v ZDA iz večine držav sveta, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, je njegov tesni sodelavec, podjetnik in inovator Elon Musk izjavil, da bi sam carine ukinil, sploh v trgovanju med Evropo in ZDA.

Musk se je po videopovezavi vklopil v kongres italijanske skrajno desne stranke Liga in se pogovarjal z Matteom Salvinijem, predsednikom stranke ter podpredsednikom italijanske vlade. "Upam, da se lahko strinjamo, da bi bilo idealno, če bi se Evropa in Združene države premaknile v situacijo brez carin in ustvarile prostotrgovinsko območje," je izjavil Musk, potem ko so isti dan začele veljati 20-odstotne carine na uvoz izdelkov iz EU v ZDA.

Multimilijarder je v soboto na svojem omrežju X kritiziral tudi Petra Navarra, Trumpovega svetovalca za trgovino, potem ko je ta pohvalil uvedbo carin. "Doktorat s Harvarda je slaba, ne dobra stvar," se je Musk obregnil ob Navarrovo izobrazbo.

Po Združenih državah Amerike pa se je v več mestih zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti Trumpovi politiki. Mnoge Američane je razjezil z agresivnim zmanjševanjem obsega vlade, vsiljevanjem svojih konservativnih vrednot in ostrim pritiskom s carinami celo na prijateljske države, kar je povzročilo hude padce na borznih trgih.