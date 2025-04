Zaradi Trumpa v ZDA manj turistov

Število tujcev, ki so potovali prek desetih največjih letališč v ZDA, je marca v primerjavi z marcem lani upadlo za 18,4 odstotka, navaja medij Axios. Gre za neposredno posledico nestabilnega političnega in gospodarskega ozračja ter strahu pred ameriško imigracijsko policijo.

Ameriška turistična industrija na leto ustvari več kot tisoč milijard dolarjev prihodkov. Bojkot ZDA so najbolj odmevno začeli Kanadčani, ki zaradi žalitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa in carin, ki jih je uvedel, množično odpovedujejo redne zimske počitnice na Floridi in drugih toplih krajih.

Kanada, Francija, Nemčija in druge zavezniške države svojim prebivalcem izdajajo svarila pred potovanji v ZDA. Še posebej to velja za transspolne potnike in tiste, ki se nočejo opredeliti glede spola, saj v ZDA po Trumpovem ukazu uradno obstajata le dva spola, spremembe pa niso mogoče. Odmevajo tudi medijska poročila o surovem ravnanju ameriških agentov za priseljevanja in carine (ICE) z evropskimi turisti.

Zaskrbljeni letalski prevozniki

Ameriški letalski prevozniki so zaskrbljeni nad obeti letošnje poletne potovalne sezone, ker naj bi povpraševanje za pot v ZDA upadalo. Uvedba carin, ki je razburila svet, položaja ne bo izboljšala.

Ameriška banka Goldman Sachs napoveduje, da bo upad turističnih obiskov povzročil 0,1-odstotni padec letošnjega BDP ZDA, vendar banka dodaja, da pravega vpliva Trumpovih ukrepov za zdaj še ni mogoče natančneje napovedati.