ZDA brez teh avtomobilov? Trump zarezal v britanski prestiž.

25-odstotne carine, ki jih je Donald Trump uvedel na uvožene avtomobile in lahka tovorna vozila, so začele veljati 3. aprila. "ZDA so pomemben trg za luksuzne blagovne znamke JLR. Medtem ko se ukvarjamo z novimi trgovinskimi pogoji z našimi poslovnimi partnerji, uvajamo naše kratkoročne ukrepe, vključno s prekinitvijo pošiljanja v aprilu, medtem ko razvijamo svoje srednje- do dolgoročne načrte," je pojasnil tiskovni predstavnik avtomobilskega proizvajalca.

JLR, ki je v lasti indijskega Tata Motors, je eden največjih britanskih proizvajalcev, saj letno proda 400 tisoč modelov Range Rover Sport, Defender in drugih. Izvoz v ZDA sicer predstavlja skoraj četrtino te prodaje in JLR je v središču britanske avtomobilske industrije, saj predstavlja 1 funt na vsakih 8 funtov izvoza te države (1 britanski funt je 1,18 evra).

Po poročanju Sunday Timesa, naj bi imel JLR že nekajmesečno zalogo avtomobilov v ZDA, za katere nove tarife ne bodo veljale. Prevoz vozil čez Atlantik sicer traja približno 21 dni. Premor v pošiljkah bo še povečal strahove glede vpliva carin na britansko avtomobilsko industrijo, ki v proizvodnji zaposluje približno 200 tisoč ljudi. Inštitut za raziskave javne politike ugotavlja, da bi bilo posledično zaradi manjšega uvoza lahko ogroženih več kot 25 tisoč delovnih mest v avtomobilski industriji.