Trumpova zlata karta za bogataše: kaj vse jim omogoča? #video

Ameriški predsednik Donald Trump je danes razkril prototip prve zlate karte, novega vizumskega programa po vzoru tako imenovane zelene karte, ki bo premožnim tujcem za ceno pet milijonov dolarjev omogočila delo in bivanje v ZDA.

Trump je prvo zlato karto danes predstavil na krovu predsedniškega letala. Prototip je bil opremljen s podobo njegovega obraza in napisom "The Trump Card", kar v angleškem jezikovnem okolju pomeni aduta v igrah s kartami in je hkrati besedna igra z namigom na predsednikov priimek.

Prvo naj bi kupil kar sam



Na zlati karti je portret ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Foto: Reuters

"Za pet milijonov dolarjev je to lahko vaše. Veste, kaj je to? To je zlata karta, Trumpova karta," je predsednik ZDA dejal zbranim novinarjem na predsedniškem letalu.



"Kdo je oziroma bo prvi kupec?" je vprašal eden od novinarjev. "Jaz," je rekel Trump. "Kaj pa drugi?" je vztrajal novinar. "Ne vem, a jaz sem prvi kupec. Izšla bo v manj kot dveh tednih. Zelo razburljivo, kajne? Jo hoče kdo kupiti?" je predstavnike medijev vprašal Trump.

Odprta vrata v ZDA za uspešne in bogate

Trump je konec februarja prvič oznanil uvedbo zlate karte po vzoru t. i. zelene karte, ki jo tujci dobijo kot dovoljenje za delo in bivanje v ZDA ter predstavlja odskočno desko na poti do državljanstva.

Donald Trump trdi, da je prvo zlato karto, ki prinaša ameriško državljanstvo – tega sicer že ima – kupil kar sam. Foto: Reuters

Trumpova zlata karta naj bi po njegovih besedah v državo pripeljala "uspešne in bogate ljudi, ki bodo zaposlovali Američane in plačevali davke", prinesla naj bi nova delovna mesta in zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja v ZDA.

Namenjena naj bi bila predvsem bogatašem, ki bodo za ceno petih milijonov dolarjev lahko dobili dovoljenje za bivanje in delo v ZDA z neomejenim trajanjem. S tem programom bi lahko nadomestili vizum za vlagatelje EB5, zlata karta pa naj bi prav tako odprla pot do državljanstva.

Minister trdi, da so že prodali tisoč zlatih kart



Minister ZDA za trgovino Howard Lutnick Foto: Guliverimage



Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je med gostovanjem v epizodi tehnološko-podjetniškega podkasta All-In, ki ga vodijo ameriški podjetniki Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks in David Friedberg, medtem že prejšnji teden zatrdil, da so Združene države Amerike v samo enem dnevu že prodale tisoč tako imenovanih zlatih kart in s tem ustvarile proračunski prihodek v višini petih milijard ameriških dolarjev (4,55 milijarde evrov).