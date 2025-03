Skrivnostno nemško orožarsko podjetje, ki sega vse do Trumpa?

Evropa je zaradi ruske grožnje in nepripravljenosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi branil Evropo, napovedala naložbe v oboroževanje, vredne več sto milijard. Svoj lonček bi radi pristavili tudi Američani, med drugim tehnološki milijarder nemških korenin Peter Thiel, ki je velik Trumpov podpornik.

Evropske države, še zlasti tiste, ki so ruske sosede oziroma so zemljepisno blizu Rusiji, se pospešeno oborožujejo. Tudi Evropska komisija je napovedala do 800 milijard evrov vreden projekt oboroževanja.

Evropski denar za evropsko orožarsko industrijo

Pogosto se pri tem zatrjuje, da bi moral denar evropskih davkoplačevalcev, ki bo šel v orožje, v prvi vrsti krepiti evropsko obrambno industrijo. Torej da evropski denar ne bo odtekal v neevropske države, zlasti v ZDA, ki imajo najmočnejšo orožarsko industrijo na svetu.

Nakup orožja v ZDA je postal sporen tudi zaradi strahu, da bi lahko ZDA pri tehnološko sodobnem orožju, na primer pri bojnih letalih F-35, uporabile t. i. ubijalski izklop na daljavo. Da bi pomirili strahove Evropejcev (dvomi o nakupu F-35 se porajajo zlasti v Švici in Nemčiji), Američani zatrjujejo, da to ni mogoče.

Evropski oborožitveni val

Glede na oboroževalsko mrzlico ni presenečenje, da je največje nemško orožarsko podjetje Rheinmetall sredi marca letos preseglo tržno vrednost največjega nemškega avtomobilskega podjetja Volkswagen.

Peter Thiel in Elon Musk sta stara znanca, med drugim sta sodelovala pri PayPalu. Foto: Guliverimage

Evropska oboroževalna mrzlica pa je zamikala tudi ameriške poslovneže, na primer tehnološkega milijarderja Petra Thiela. Ta nekdanji libertarec je že pred volitvami leta 2016 podprl Donalda Trumpa in velja za enega glavnih Trumpovih prišepetovalcev.

Thiel vlaga v nemško podjetje Stark Defence

Thiel je dober znanec najbogatejšega človeka na svetu Elona Muska, ki je postal goreč Trumpov podpornik pred lanskimi volitvami. Thiel je tudi v ozadju meteorskega vzpona JD Vancea. Thiel in Vance sta se spoznala leta 2011, leta 2017 je Vance začel delati za Thiela, Thiel je tudi financiral Vanceovo kampanjo za kongresnika leta 2022. Vance je zdaj podpredsednik ZDA.

Kot piše nemški mediji Manager Magazin, je Thiel začel vlagati v nemško zagonsko podjetje Stark Defence, ki načrtuje izdelavo vojaških brezpilotnih letalnikov. V to podjetje, ki ima sedeža v Berlinu in Kijevu, je Thiel vložil vsaj 15 milijonov evrov. Vrednost podjetja, ki ne obstaja niti eno leto, je že ocenjena na 200 milijonov evrov.

Povezave med Thielom in nemškim medijskim baronom

Thiel naj bi svojo naložbo v skrivnostni Stark Defence začel lani prek Moritza Döpfnerja, njegovega takratnega vodje osebja ter sina izvršnega direktorja in solastnika nemške medijske skupine Axel Springer Matthiasa Döpfnerja. Moritza Döpfnerja se je zaradi povezav s Thielom že oprijel vzdevek nemški JD Vance.

Logotip podjetja Stark Defence, ki je že vredno 200 milijonov evrov. Zanimivo je tudi ime podjetja: Stark je namreč tudi priimek izmišljenega stripovskega lika, genialnega izumitelja Tonyja Starka. Foto: Posnetek zaslona/Stark Defence spletna stran

Ustanovitelja podjetja Stark Defence sta nekdanji nemški vojaški pilot Florian Seibel in njegov tesni sodelavec Sven Kruck. Seibel je pred leti ustanovil tudi podjetje Quantum Systems, ki izdeluje brezpilotne letalnike v civilne namene.