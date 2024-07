To je zelo slaba novica za Zelenskega in Ukrajince

J. D. Vance je pred leti Donalda Trumpa javno označil za idiota in ga v zasebnem pogovoru primerjal s Hitlerjem, potem pa je postal goreč Trumpov podpornik. Zdaj je Trumpov podpredsedniški kandidat. Mnenja o tem, kako bo koristen za nabiranje volilnih glasov na ameriških predsedniških volitvah, so različna. Nekateri so prepričani, da bo privabil nove volivce oziroma še bolj razvnel konservativne volivce, da bodo čim bolj množično prišli na volitve. Drugi trdijo, da je 39-letni Vance zgolj Trumpova mlajša kopija, ki republikancem ne more prinesti novih glasov.

Ko je Donald Trump na republikanski nacionalni konvenciji v Milwaukeeju oznanil, da bo njegov podpredsedniški kandidat senator iz Ohia J. D. Vance, so bili delegati navdušeni. A niso vsi ploskali, eden od njih, nekaj čez 30 let star moški z rdečo bejzbolsko čepico z napisom Make America great again (MAGA) , ki je sedel v prvi vrsti, je zmajeval z glavo in krilil z rokami.

Lahko Vance Trumpu pripelje nove volivce?

"Nisem prepričan o izbiri. Ne vem, ali lahko k nam pripelje volivce, ki jih Trump še nima," je dejal novinarju nemškega spletnega medija t-online. Da je zgolj Trumpova kopija, meni tudi David Niven, profesor političnih ved na Univerzi v Cincinnatiju. "Vance ni nov glas, je le Trumpov odmev," je dejal Niven za Reuters.

Podobno kritičen je izkušeni anketar republikanske stranke Neil Newhouse. "Nisem prepričan, da bo Vance pomagal Trumpu v kampanji," je dejal za tiskovno agencijo AP in namignil, da bi bil med širšo javnostjo manj znani Vance ustreznejši za to, da bi Trumpu pomagal uresničevati program v kongresu. "Niti v Ohiu ni tako znan. ... To ni izbor kampanje. To je izbor politike, izbor vladajočih," je še dejal.

So njegova stališča preveč odbijajoča za priseljence in ženske?

Med šibke Vanceve točke, ki bi lahko bile odbijajoče za potencialne volivce, kritiki naštevajo še njegova ostra stališča o priseljevanju, kar bi lahko odbijalo volivce, ki so priseljenci oziroma imajo priseljenske korenine. Spet drugi opozarjajo, da je poročen z Usho Chilukuri Vance, v ZDA rojeno pravnico indijskih korenin, kar bi morebiti privabilo priseljenske glasove. Z Usho, ki je hindujske vere in je od leta 2014 politično registrirana kot demokratka, ima katolik Vance tri otroke.

Vance zagovarja ostro politiko do priseljevanja, a je obenem poročen z Usho Chilikuri Vance, ki se je v Kaliforniji rodila indijskima staršema. Spoznala sta se med študijem na univerzi Yale. Foto: Guliverimage

Za ženske bi lahko bil Vance odbijajoč zaradi svojega ostrega zavračanje pravice do splava. Še več, kot piše t-online, bi lahko demokrati njegova stališča izkoristili za to, da bi celo pridobili volivke, ki po navadi glasujejo za republikance. Tudi njegova izjava iz leta 2022, naj starši zaradi otrok ostanejo skupaj, tudi če je v zakonu nasilje, verjetno ne bo všeč volivkam.

Bo Trumpu prinašal glasove delavcev iz Zarjavelega pasu?

Najverjetneje je v ozadju izbire Vancea načrt, da bi Trumpu pridobival delavske volivce iz držav t.i. Zarjavelega pasu (ang. Rust belt). Vance namreč prihaja iz revne, delavske družine s področja Apalačev. O svojem življenju je napisal knjigo Ameriška elegija (ang. Hillbilly Elegy), po kateri so posneli film.

Ko je leta 2016 izdal knjigo Ameriška elegija (tudi Rovtarska elegija), Vance ni bil več reven, ampak uspešen vlagatelj. Bi lahko njegova zgodba, ki je utelešenje t. i. ameriških sanj – od revščine do bogastva – privabila nove volivce? V tem oziru je Vance popolno nasprotje Trumpa, ki se je že rodil z zlato žlico v ustih.

Bo zaradi Vancea odšlo na volišče več republikancev?

Številni Trumpovi vplivni zavezniki, kot sta Tucker Carlson in Steve Bannon, so navdušeni nad Vanceom. Ideološki vplivneži, kot sta Carlson in Bannon, imajo številne podpornike, kar bi lahko novembra letos spodbudilo odhod teh volivcev na volišče.

Napovednik za film Ameriška elegija:

Zaradi Vanceovega skepticizma do korporativne Amerike, podpore carinam, naveličanosti nad ameriškimi vojaškimi posredovanji in vojaškimi vpletanji v tujino ter mladosti je postal vodilni glas nove republikanske stranke, ki je v očeh podpornikov bolj osredotočena na delavski razred kot na velika podjetja, piše Reuters.

Musk je navdušen nad Vanceom

Toda po drugi strani ima Vance močne podpornike med milijarderji. Pri njegovi poslovni poti mu je pomagal znani ameriški vlagatelj nemških korenin Peter Thiel. Vance je nekoč delal za Thiela, ta je tudi vložil denar v Vanceov sklad Narya Capital. Thiel je leta 2021 Vancea osebno spoznal s Trumpom. Thiel je leta 2022 tudi vložil 15 milijonov dolarjev v Vanceovo uspešno kampanjo za senatorja.

Izbor Vancea je navdušeno pozdravil tudi Elon Musk. Morda je zgolj naključje ali pa ne, da je približno istočasno Musk napovedal tudi mesečno donacijo za Trumpovo kampanjo v višini 45 milijonov dolarjev (okoli 41,3 milijona evrov). Thielov in Muskov denar je nekakšna dota, ki jo je Vance prinesel v politični zakon s Trumpom, piše t-online.

Vance in Donald Trump mlajši

Pomembno vlogo pri izbiri Vancea za podpredsedniškega kandidata je imel tudi Donald Trump mlajši. Ta si je že dlje časa prizadeval, da bi bil Vance podpredsedniški kandidat. Kot piše Reuters, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Trumpovega družinskega kroga, je Vance Trumpu mlajšemu prvič padel v oči, ko je nasprotoval pomoči Ukrajini med republikanskimi primarnimi volitvami za mesto zveznega senatorja iz Ohia leta 2022.

Pred volitvami leta 2016 je Donald za svojega podpredsedniškega kandidata izbral Mika Pencea. S tem je dobil podporo evangelikanskega krila republikanske stranke (evangelikanci oziroma evangelijski kristjani so ena največjih republikanskih volilnih baz). Toda zdaj ima Trump trdno podporo republikanskih evangelijskih kristjanov, zaradi česar ne rabi podpredsednika, ki bi nagovarjal to volilno bazo. Z Vanceom Trump najverjetneje meri na delavske volivce v ključnih državah Srednjega zahoda. Vance naj bi se v zadnjem času tudi zbližal z družino Trump, njegov podpornik je zlasti Donald Trump mlajši (na fotografiji levo zgoraj). Foto: Guliverimage

Vanceov osebni odnos s Trumpom se je večinoma razvil med republikanskimi volitvami za izbiro predsedniškega kandidata v začetku tega leta. Vanceova odločitev, da podpre Trumpa januarja 2023, precej pred nekaterimi drugimi podpredsedniškimi kandidati, je služila kot pomemben dokaz zvestobe, še piše Reuters.

Vance proti Ukrajini

Vance za razliko od številnih drugih republikancev, ki zagovarjajo pomoč Ukrajini, ni ravno navdušen nad pomočjo Kijevu. Že 19. februarja 2022, torej tik pred ruskim napadom, je javno dejal, da ga ukrajinske meje ne zanimajo in da mu je vseeno, kaj se bo zgodilo z Ukrajino.

J. D. Vancea usoda Ukrajine ne zanima:

OH Senate candidate JD Vance: “I think it’s ridiculous that we are focused on this border in Ukraine. I got to be honest with you, I don’t really care what happens to Ukraine one way or the other.” pic.twitter.com/QtZbckZf0b — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) February 19, 2022

Februarja letos pa je Vance na Münchenski varnostni konferenci dejal: "Seveda imamo radi naše zaveznike v Natu. /…/ Če ima Nemčija peti največji bruto domači proizvod na svetu in Rusija ni niti ena izmed desetih največjih gospodarstev – ali ne bi Nemčija morala sama zagotoviti učinkovito odvračilno sredstvo (pred Rusijo, op. p.)?"

Vance predlaga Ukrajini, da se sprijazni z okupacijo delov njenega ozemlja

Pred tedni pa je Vance v svojem mnenjskem prispevku za New York Times zapisal, da ukrajinska težava niso republikanci, ampak matematika. "Ukrajina potrebuje več vojakov, kot jih lahko vpokliče. In potrebuje več vojaškega materiala, kot ga lahko zagotovijo ZDA," je prepričan Vance, ki je nekdanji marinec.

Po njegovem mnenju bi se morala Ukrajina oprijeti obrambne strategiji, ki ščiti življenja njenih vojakov, ustaviti prelivanje krvi in ​​dati priložnost pogajanjem. Vse to pa bo mogoče, če bosta vodstvi ZDA in Ukrajini priznali, "da je vojni cilj gospoda Zelenskega – obnova meja iz leta 1991 – iluzija".