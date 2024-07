Strelec na Trumpa žrtev nasilništva? #vŽivo

Dvajsetletni Thomas Matthew Crooks, ki je v soboto streljal na bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, političnih prepričanj ni razkrival, po poročanju ameriških medijev pravijo njegovi nekdanji sošolci iz srednje šole. Spominjajo se ga kot mirnega, pogosto naj bi bil žrtev nasilništva. Policija še vedno preiskuje njegov motiv.

Dnevni pregled dogodkov:

7.00 Sošolci atentatorja: V šolo je prihajal v lovskih oblačilih

5.45 Gasilec pred smrtjo rešil družino

4.00 Republikanska konvencija v senci atentata

Leta 2021 naj bi Crooks iz kraja Bethel v Pensilvaniji nakazal 15 dolarjev politični organizaciji, ki je podpirala predsednika Joeja Bidna, sicer pa je bil registriran kot republikanski volivec. Policija nima nobenih podatkov o morebitni kriminalni preteklosti mladeniča, ki je delal v domu za ostarele, kjer z njim nikoli niso imeli težav, poroča ABC.

Na Trumpa je streljal s polavtomatsko puško, kakršne se pogosto uporabljajo v ameriških množičnih strelskih napadih. ABC in druge televizije poročajo, da se je povzpel na streho poslopja, ki je bilo od prizorišča Trumpovega predvolilnega zborovanja v kraju Butler v Pensilvaniji oddaljeno le okrog 150 metrov.

Crooks je Trumpa ranil v desno uho, njegovi drugi streli pa so ubili 50-letnega gasilca in huje ranili še dva moška. Foto: Guliverimage

Očetu ni nič jasno

Puško naj bi vzel 53-letnemu očetu z istim imenom. Matthew Crooks je za CNN na kratko dejal, da mu ni jasno, kaj se dogaja, in ne bo komentiral ničesar, dokler ga ne zasliši policija. Ta pa je strelca identificirala na podlagi analize DNK, ker pri sebi ni imel nobenega dokumenta, poroča New York Post.

V šolo je prihajal v lovskih oblačilih

Lokalna televizija iz Pensilvanije KDKA navaja izjave nekdanjih sošolcev, ki pravijo, da je bil Crooks v času šolanja pogosto žrtev nasilništva. New York Post navaja besede neimenovanega nekdanjega sošolca, ki je dejal, da so mislili, da je tipičen republikanec, saj je prihajal v šolo oblečen v lovska oblačila in je rad razlagal o orožju.

Nekdanja sošolka Sarah D'Angelo je za Wall Street Journal povedala, da ni nikoli govoril, da bi sovražil Trumpa. Veljal je za mirnega, prijateljev naj ne bi imel veliko, sicer pa je med odmorom v šoli rad igral videoigre.

Ni znal zadeti cilja

Televizija ABC med drugim poroča še, da naj bi se pred leti želel pridružiti srednješolski strelski ekipi, a so ga zavrnili, ker naj bi slabo meril. "Tako porazno je ciljal, da smo mu rekli, naj se več ne vrne," je za ABC dejal vodja šolske strelske ekipe iz Bethela Frederick Mach. Policija motiva za napad še ni podala, preiskava pa se nadaljuje.

V poskusu atentata na Trumpa je bil ubit gasilec Corey Comperatore. Nesebično se je vrgel na ženo in hčerko in bil pri tem zadet v glavo. Sožalje družini je izrazil tudi predsednik ZDA Joe Biden, ki ga je opisal kot očeta, ki je ščitil svojo družino.

Crooks je streljal s strehe objekta izven zavarovanega območja Trumpovega političnega zborovanja. BBC je poročal, da je eden od Trumpovih podpornikov obvestil policiste, da je na strehi moški s puško, tiskovna agencija AP pa je poročala, da je policist potem splezal na streho in se soočil s strelcem.

Potem ko je Crooks vanj naperil puško, naj bi se policist umaknil. Crooks je potem takoj nameril proti Trumpu in sprožil strele, nakar so ga skoraj takoj zadele krogle pripadnikov tajne službe in ga ubile, poroča CNN.

Ameriški republikanci bodo po sobotnem poskusu atentata na predsedniškega kandidata Donalda Trumpa začeli nacionalno konvencijo v Milwaukeeju. 78-letnega Trumpa bodo v četrtek že tretjič od leta 2016 potrdili za predsedniškega kandidata.

Na konvenciji, ki bo potekala pod znanim, čeprav malce spremenjenim Trumpovim političnim geslom Naredimo Ameriko (znova) spet veliko, se bo zbralo 2429 delegatov iz ameriških zveznih držav in ozemelj. Dogajanje bo spremljalo več tisoč novinarjev, predstavnikov različnih organizacij in konservativnih političnih gostov iz različnih držav sveta.

Trump je v nedeljo po napadu pozval Američane, naj ostanejo enotni in naj ne dopustijo, da zmaga zlo.

Prvi dan konvencije bodo sicer glede na napovedi potrdili tudi platformo, ki jo je na le 16 straneh pripravil nacionalni odbor stranke, potem ko leta 2020 republikanci na konvenciji platforme sploh niso imeli. Na Trumpovo zahtevo platforma ne omenja prepovedi splava, kar je bila sicer stalnica republikanskih platform v zadnjih desetletjih.