"Zakaj je prišlo do konkretnega napada, ve storilec, rezultate motiva za napad pa bo pokazala preiskava. Že FBI je potrdil, da je šlo za poskus atentata. Dejstvo je sicer, da je Trump, vsaj za mnoge, precej kontroverzna osebnost glede na svoja politična stališča. Negodovanja so tako izražena tudi na ta absolutno obsodbe in obžalovanja vreden način. Takšnim stvarem v demokratičnih državah vsekakor ni mesta," je uvodoma v pogovoru poudaril pravnik in diplomat Božo Cerar.

Dodal je, da v vsakem dobronamernem oziroma normalnem človeku ta napad vzbuja sočutje, kar so že dokazali številni svetovni voditelji, ki so poslali izraze solidarnosti.

Da so taka dejanja "zavržna in obsojanja vredna", se strinja tudi politolog in ekonomist Boštjan Udovič. "Lahko gre za atentat, lahko gre za teroristično dejanje, lahko gre za osebno dejanje. To je težko oceniti, to bodo pristojnosti morale razjasniti. Vsekakor pa je šokantno, da je do tega prišlo, in upam, da bo predsedniški kandidat čim prej okreval. To bi moral biti prvi fokus," je dejal.

Atentat je plus za Trumpa in minus za Bidna: "Trump je mojster javnih nastopov"

"Trump, verjemite mi, kar se tiče javnih nastopov in izkoriščanja, vsako malenkost obrne sebi v prid," meni Božo Cerar. Foto: STA Če gledamo nekoliko dlje, pa bo to dejanje zagotovo pustilo velike politične posledice, kar že zdaj kažejo volilne ankete. Le nekaj ur po napadu je Trumpu podpora zrasla za 6,7 odstotne točke na 65,1 odstotka.

"Kar se novembrskih volitev tiče, to ni nobena skrivnost ... Če pogledamo samo ankete, pa tudi sicer predvolilno dogajanje v ZDA, lahko samo rečemo, da je Trump že zdaj krepko vodil pred Bidnom, ki sicer s svoje strani niti ni tako slab predsednik ZDA, saj se lahko z marsičim pohvali. Dejstvo pa je, da so starost in leta naredila svoje. Tudi zadnji javni nastopi kažejo, da ima Joe Biden težave s svojimi leti in sam s sabo in seveda Trump to s pridom izkorišča in ta atentat je ob vsej žalostni stvari vendarle en plus zanj oziroma posredno minus za Bidnove možnosti na volitvah," meni Cerar.

"Trump, verjemite mi, kar se tiče javnih nastopov in izkoriščanja, vsako malenkost obrne sebi v prid, tako da sem trdno prepričan, da bo tudi ta atentat še kako dobro uporabil v svojih javnih nastopih v svojih prizadevanjih, da si na svojo stran pridobi še večje število ameriških volivcev. Trump je mojster javnih nastopov," ob tem pove Cerar.

Tudi Udovič meni, da bo ta napad zagotovo pustil posledice na predsedniški kampanji in se bo, kot pravi, zadeva odvila v to smer, da bo Trumpu popularnost še zrasla. "Pričakujem, da bo to okrepilo Trumpovo pozicijo. Mislim, da tega Trump ne bo pozabil uporabiti v svoj prid."

"Šokantno je, da je do tega prišlo," je dejal Boštjan Udovič. Foto: Siol.net

Ob tem je opozoril še, da napad kaže na nevarnost razkola v ameriški družbi, ki smo mu že priča zadnjih deset let, a bo ta vrzel lahko še globlja.

"Gotovo je to eden od bolj strašljivih dogodkov v ZDA. S tega vidika bo to tudi ena od stvari, ki bo zaznamovala ne samo predsedniške volitve, ampak na splošno družbo v ZDA. Lahko da bo prišlo do večje zaostritve, večje polarizacije v družbi, druga možnost pa je, da bo prišlo do idej o tem, da bo treba omejiti orožje, kar sicer dvomim glede na to, da je to neke vrste svetinja v Ameriki," še meni Udovič.

Bo ameriška demokracija preživela Trumpa?

Ameriška demokracija je bila v zgodovini soočena še z veliko hujšimi tovrstnimi primeri in krizami. Spomnimo se samo uspešnega atentata na Johna F. Kenedya, pravi Cerar, ki meni, da ta dogodek ne bo ogrozil demokracije v ZDA.

"Res pa je, da se mnogi sprašujejo, ali bo ameriška demokracija preživela Trumpa glede na to, da nekatere njegove poteze kažejo na to, da bi ameriška demokracija lahko imela določene težave z njim oziroma zaradi njegovih pristopov," je sklenil.