Skrivnostna palača Melanie Trump

Dvorec Mar-a-Lago na sončni Floridi je zelo povezan z življenjem najbolj znane Slovenke Melanie Trump in njenega moža Donalda. Tu sta se leta 2005 poročila, tu je zadnja leta, odkar sta zapustila Belo hišo, tudi njun prvi dom. Dvorec, ki ga je pred sto leti dala zgraditi svojčas najbogatejša Američanka Marjorie Merriweather Post, ima kar 126 sob. Del dvorca uporabljata zakonca Trump, del pa imajo v najemu petični člani Trumpovega zasebnega kluba.

Medtem ko Donald Trump hodi naokrog po ZDA in nagovarja volivce na svojih shodih ali pa mora sedeti na sodni klopi v rodnem New Yorku, Melania Trump večino časa preživi v njunem dvorcu s španskim imenom Mar-a-Lago (Od morja do jezera po slovensko), ki stoji v Palm Beachu na Floridi.

Zavetišče, zlata kletka in mehurček

Britanski medij Daily Mail Mar-a-Lago opisuje kot Melanijino zatočišče, kjer lahko uživa v dolgih sprehodih ob obali ali se predaja tretmajem v razkošnem zdravilišču, pa tudi kot njeno zlato kletko ali kot njen mehurček.

Del dvorca Mar-a-Laga Donald Trump daje v najem članom svojega zasebnega kluba, del dvorca pa imata zase zakonca Trump. Foto: Guliverimage

Zgodba dvorca Mar-a-Lago se seveda ni začela s Trumpom, ampak ga je pred sto leti začela graditi ameriška bogatašinja Marjorie Merriweather Post. Zgradili so ga tri leta pozneje – torej leta 1927.

Najdražja nekraljevska palača na svetu

Menda je gradnja stala tedanjih sedem milijonov ameriških dolarjev, kar je bila takrat zelo visoka številka. Preračunano v današnjo vrednost dolarja je to okoli 126 milijonov dolarjev (okoli 116 milijonov evrov). Dvorec je tedaj veljal za najdražja palačo na svetu, ki jo je zgradil nekdo, ki ni bil monarh. Notranjost dvorca je opremil na Dunaju rojeni arhitekt Joseph Urban.

Mar-a-Lago je bil v času izgradnje največja palača na svetu, ki ni bila v lasti kakšnega monarha. Foto: Wikimedia Commons

Postova je skupaj s svojim prvim možem Mar-a-Lago uporabljala kot svoje zimsko bivališče – običajno od sredine januarja do konca marca. Postova je v dvorcu gostila večerje, dobrodelne prireditve, glasbene koncerte, plese v kostumih in celo cirkus.

Neuresničeni načrti o zimski rezidenci predsednikov ZDA

Dvorec je Postova ob svoji smrti leta 1973 zapustila ameriški državi. Ameriški predsedniki naj bi ga uporabljali kot nekakšno zimsko Belo hišo, torej bi v njem živeli pozimi, ko je v Washingtonu hladno, na sončni Floridi pa prijetno.

Vse do svoje smrti je bila lastnica Mar-a-Laga bogatašinja Marjorie Merriweather Post. Bila je dedinja in pozneje lastnica velikega ameriškega prehranskega podjetja. Foto: Wikimedia Commons

A do uresničitve teh načrtov ni prišlo, še več, vzdrževanje dvorca je za državo postalo preveliko finančno breme. Dvorec, ki je bil leta 1980 razglašen za ameriško nacionalno zgodovinsko znamenitost, je zato leta 1981 država vrnila skladu družine Post. Ta je propadajoči dvorec dala naprodaj.

Trump obnovi dvorec in ga spremeni v zasebni klub za bogataše

Nekdaj bleščeči dvorec je leta 1985 kupil Trump, in sicer za približno deset milijonov dolarjev (okoli 20,5 milijona dolarjev v današnjih dolarjih, kar znaša nekaj manj kot 19 milijonov evrov). Nato je pridobil arhitekturne načrte in fotografije iz časa, ko je bil dvorec zgrajen, in v prenovo vložil na milijone dolarjev.

Prvotna notranjost dvorca, ki jo je oblikoval na Dunaju rojeni arhitekt Joseph Urban. Trump je pri prenovi sledil prvotnim oblikam. Foto: Wikimedia Commons

Dvorec, ki stoji na 17 hektarjev velikem posestvu, ima 126 sob in 5.810 kvadratnih metrov površine. Vseh sob ne uporablja Trump, saj je leta 1994 del posestva spremenil v zasebni klub, imenovan Mar-a-Lago Club.

Zasebna plaža, velik bazen, igrišča za tenis in golf

Za najem je na voljo 58 spalnic, v dvorcu je tudi 33 kopalnic. Vstopnina za članstvo v klubu je 200 tisoč dolarjev (okoli 184 tisoč evrov), potem pa je treba vsako leto plačati letno članarino v višini 14 tisoč dolarjev (okoli 12.900 evrov).

Donald in Melania Trump v Mar-a-Lagu na božični večer leta 2017. Foto: Guliverimage

Člani zasebnega kluba morajo tudi plačati apartmaje za goste, hrano in pijačo. S članstvom v klubu dobijo neposreden dostop do zasebne plaže ob morju, pa tudi uporabo bazena, ki je velik približno 40x15 metrov. V bližini dvorca je igrišče za golf s 27 luknjami, na katerem pogosto igra tudi Trump. Na posestvu je tudi pet teniških igrišč.

Poročni kraj zakoncev Trump, ki leta 2019 postane tudi stalno bivališče

V Mar-a-Lagu oziroma v bližnji cerkvi Bethesda-by-the-Sea (od dvorca je oddaljena okoli sedem minut vožnje z avtomobilom) sta se Donald in Melania Trump leta 2005 tudi poročila. Trump se je rodil v New Yorku, toda zadnja leta je vse več časa skupaj z Melanio preživljal v Mar-a-Lagu. S Trumpom se je po svoje uresničila želja Postove iz leta 1971, da bi bil dvorec zimska Bela hiša. Od jeseni 2019 je Mar-a-Lago oziroma Palm Beach tudi Trumpovo stalno bivališče.

Pri Trumpovi selitvi iz New Yorka na Florido je določeno vlogo igralo tudi dejstvo, da je na republikancem naklonjeni Floridi bolj dobrodošel kot v domačem New Yorku, ki je trdnjava demokratov.