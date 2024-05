"Melania ima Donalda Trumpa v pesti. Ona je edini človek, ki se ga Trump boji."

Melania Trump se zaradi sojenja počuti razdvojeno, trdi nemški medij Focus. Kot piše New York Times, se Melania strinja z možem, da je sojenje nepošteno, sramota in vmešavanje v volitve.

Ponižana Melania?

Po drugi strani pa je Stephanie Grisham, nekdanja Trumpova tiskovna predstavnica in nekdanja vodja Melanijinega osebja v Beli hiši, za CNN dejala: "Melania Donaldu trenutno povzroča veliko težav. Prepričan sem, da pritiska nanj, naj se zagovarja na sodišču in temu enkrat za vselej naredi konec."

Postopek je zanjo zelo neprijeten in počuti se zelo ponižano. Trenutno Melanii ne gre najbolje, meni Grishamova: "To ga (Donalda Trumpa, op. p.) skrbi. Ta primer je zanj zelo zelo oseben: sramoten za njegovo družino in še posebej za Melanio."

Kako Melania gleda na afero s Stormy Daniels?

Ko je Grishamova pred leti Melanio vprašala, kako komentira moževo afero s Stormy Daniels, ji je po navedbah Grishamove odgovorila: "To je Donaldova težava. Sam je skuhal to godljo in mora zdaj to sam popraviti." Melania do zdaj še ni javno komentirala procesa proti možu.

Donaldu Trumpu sodijo zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov za plačilo pornografski igralki Stormy Daniels za molk o njunem spolnem odnosu. Na fotografiji: Stormy Daniels (njeno pravo ime je Stephanie A. Gregory Clifford). Foto: Guliverimage

Vendar se, kot menijo poznavalci, počuti močnejšo kot takrat, ko je izbruhnila afera, in se bolj zaveda svoje moči nad Donaldom. Ve, kako zelo njeno pojavljanje ob njem pomaga njegovi podobi v javnosti. Melania to pojavljanje ob možu uporablja zmerno in zelo načrtno.

"Melania ima Donaldovo kandidaturo v svojih rokah"

Ko je na primer madžarski premier Viktor Orban marca letos obiskal Mar-a-Lago, se je Melania pojavila ob Donaldovi strani. "Melania ima njegovo kandidaturo v svojih rokah. Ima ga v svoji pesti," je prepričana Grishamova.

Kot še piše Focus, nekdanja Trumpova svetovalka Kellyanne Conway meni enako. Leta 2022 je povedala. "Veliko nas posluša, vendar se boji samo ene osebe: Melanie Trump."