Kje je Melania? To se sprašujejo pri nemškem mediju Focus, ko pišejo o zadnjem dogajanju v ZDA, ki se vrti okoli začetka sojenja proti Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov za plačilo pornografski igralki Stormy Daniels za molk o njunem spolnem odnosu. Trump je vseprisoten, a njegovo ženo redko vidimo v javnosti. Vsaj do zdaj. Kaj razkrivajo njeni redki nastopi v zadnjih nekaj mesecih – in njihova obsežna odsotnost, se sprašuje nemški medij.

Odkar je njen mož zapustil Belo hišo, se Melania Trump skoraj ni pojavljala v javnosti, ostala je večinoma tiho in skoraj ni imela vloge v moževi volilni kampanji. Donald Trump svojo kampanjo za ponovni preboj vodi že 16 mesecev, a brez žene, piše Focus.

Odsotna Melania

Ko je Trump novembra 2022 na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi napovedal ponovno predsedniško kandidaturo, je bila Melania prisotna, a le kot gledalka. In v mnogih mesecih od takrat se ni udeležila nobenega od njegovih večjih nastopov v kampanji ali oglaševala zanj.

Do maja 2023 si je vzela čas, da je javno izrazila podporo možu. In tudi to komaj. "Ima mojo podporo," je dejala in dodala: "In veselimo se, da bomo obnovili upanje za prihodnost ter vodili Ameriko z ljubeznijo in močjo."

Redki nastopi v javnosti

Zadnje mesece je bila le redko videna v javnosti. Novembra lani na spominski slovesnosti za pokojno nekdanjo prvo damo Rosalynn Carter, januarja letos pa na pogrebu svoje matere Amalije Knavs.

Melania Trump le redko nastopa v okviru moževe kampanje za ponovni preboj v Belo hišo. Eden od takšnih nastopov je bil njen govor decembra lani v državni knjižnici v Washingtonu, kjer je nagovorila udeležence slavnostne podelitve ameriškega državljanstva. Vsekakor je ta govor del poskusa, da bi za svojega moža pridobila del priseljencev. Glede na to, da je tudi sama priseljenka, je več kot primerna za to nalogo. Melania je državljanka ZDA postala leta 2006. Leta 2018 sta postala ameriška državljana tudi njena starša Viktor in Amalija Knavs. Foto: Guliverimage

Občasno se je pojavila na praznovanjih Mar-a-Lago, a vedno le ob robu. Skupaj z možem se je pojavila tudi na volišču na Floridi, ko so bile v tej zvezni državi letos republikanske strankarske volitve. Marca letos sta z možem na obisk sprejela tudi madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Melania uživa v svoji zasebnosti

Poznavalci so za ameriške medije povedali, da je Melania od odhoda iz Washingtona skrbela predvsem za sina Barrona, se obdala z ozkim krogom družine, prijateljev in stilistom ter uživala v svoji zasebnosti.

Je pa Melania presenetila javnost z redkim nastopom decembra lani tudi zato, ker je v Washingtonu govorila na slovesnosti ob podelitvi ameriškega državljanstva priseljencem, proti katerim njen mož redno agitira, piše Focus.

Nekdanja prijateljica: Melania bo možu vedno stala ob strani

Nekdanja Melanijina prijateljica in svetovalka Stephanie Winston Wolkoff je za The Washington Post povedala, da je prepričana, da bo Melania še naprej podpirala svojega moža. Noben nadaljnji škandal, nobeno laganje ali nezvestoba tega ne bodo spremenili.

"Stala mu je ob strani in mu bo še naprej stala ob strani, ker je prav takšna kot on," je dejal Winston Wolkoff. Poroka med njima je zgolj poslovno razmerje.

Melanijina opozorila možu

"Točno je vedela, s kom se bo poročila, in ga je opozorila, da bodo vse njegove skrivnosti prišle na dan, če bo kandidiral za predsednika," je dejala. "Ljudje bi bili presenečeni, če bi izvedeli, kako zelo se strinjata o mnogih stvareh," še trdi nekdanja Melanijina prijateljica.