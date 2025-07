Ameriški analitiki Trumpov obisk centralne banke v času, ko skupaj s člani svoje vlade pogosto izraža ogorčenje nad 2,5 milijarde dolarjev vredno obnovo, vidijo kot del pritiska na Powlla, naj popusti in zniža ključno obrestno mero.

Powell to zavrača zaradi nepredvidljivih posledic Trumpove trgovinske politike in se ne ozira na pritiske. Predsedniku je med obiskom nekajkrat odkrito ugovarjal.

Naši državi gre dobro in si lahko privošči skoraj vse

Trump je novinarjem povedal, da so stroški prenove presegli 3,1 milijarde dolarjev, Powell pa je odvrnil, da to prvič sliši, in sklepal, da Trump v to številko prišteva stroške za obnovo sosednjega poslopja.

"No, bomo pogledali in videli, kaj se dogaja. Pot je še dolga," se je odzval Trump. Na vprašanje Powlla, ali lahko kaj stori, da ga neha kritizirati, je predsednik ZDA odvrnil, da lahko zniža obrestne mere.

Trump je bil pozneje v četrtek še bolj spravljiv in na družbenem omrežju Truth Social objavil, da mu je bilo v veliko čast, da si je lahko ogledal obnovo skupaj s Powllom. "Preseganje stroškov je znatno, a naši državi gre dobro in si lahko privošči skoraj vse, tudi stroške te obnove," je objavil.

Zdaj mu skuša nadeti vzdevek Prepozen

Najpomembnejša centralna banka na svetu sprejema neodvisne odločitve o denarni politiki, ne glede na to, kdo je na oblasti in česa si želi. To je nujno potrebno za ohranitev zaupanja ameriških in svetovnih finančnih trgov.

Powell trdi, da ga predsednik pred iztekom njegovega mandata prihodnje leto ne more odpustiti s položaja predsednika Feda, na katerega ga je sam imenoval in ga takrat hvalil kot enega največjih finančnih umov Amerike. Zdaj mu skuša nadeti vzdevek Prepozen, ker ne ukrepa po njegovih navodilih.