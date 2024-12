Milijarderji, ki so pokleknili pred Donaldom Trumpom

Številni milijarderji in šefi podjetij, ki so pred volitvami bolj podpirali demokratsko kandidatko Kamalo Harris, si zdaj podajajo kljuko v Trumpovem domovanju v Mar-a-Lagu. Vsi si obetajo koristi za svoja podjetja od novoizvoljenega predsednika ZDA.

Ted Sarandos, 60-letni izvršni direktor Netflixa, je bil leta pomemben donator demokratske stranke. Toda v torek je postal zadnja visoka osebnost v korporativni Ameriki, ki je stopila v letovišče Donalda Trumpa Mar-a-Lago, da bi se poklonila republikanskemu novoizvoljenemu predsedniku in zgradila odnose z njegovo prihajajočo administracijo, piše britanski medij Financial Times.

Pri Trumpu tudi Jeff Bezos

S Trumpom se želijo srečati pomembni šefi podjetij iz Hollywooda, Silicijeve doline in Wall Streeta. V sredo naj bi se Trump med drugim srečal s šefom Amazona Jeffom Bezosom. Že v ponedeljek sta bila pri Trumpu izvršni direktor TikToka Šou Zi Čev (ta želi rešiti priljubljeno aplikacijo pred prepovedjo v ZDA) in šef japonske SoftBank Masajoši Son.

Vodstva velikih tehnoloških podjetij, vključno s Timom Cookom iz Appla, Sundarjem Pichaijem iz Googla in Markom Zuckerbergom iz Mete, sodelujejo s Trumpom, ker si prizadevajo za bolj prijazno regulativno okolje.

Požreti ponos in sodelovati s Trumpom?

"Svinjsko bogati, ustvarjalni izvršni direktorji podjetij, od katerih se številni nagibajo na levo, se morajo potruditi, da požrejo ponos in se dogovarjajo s Trumpom," je za Financial Times dejal neki lobist v Washingtonu in dodal: "Toda kakšno izbiro sploh imajo?"

Milijarderji in šefi podjetij so s Trumpom sodelovali tudi v njegovem prvem mandatu. Na fotografiji iz leta 2017 poleg Trumpa vidimo prvega moža Amazona Jeffa Bezosa (desno) in izvršnega direktorja Microsofta Satyo Narayano Nadello (v sredini). Foto: Guliverimage

Šefi z Wall Streeta tudi verjamejo, da bo Trump spremenil politiko predsednika Joeja Bidna, ki so jo imeli za protiposlovno, vključno z davki in protimonopolnimi politikami.

Rajši laskajo Trumpu, kot da bi tvegali maščevanje

Poslovna Amerika ima nekaj resnih pomislekov glede Trumpa, zlasti njegovih načrtov za vsesplošne carine, množične deportacije priseljencev brez dokumentov in ukinitev nekaterih proizvodnih subvencij. Toda šefi podjetij vidijo Trumpa tudi kot človeka, ki zna sklepati dogovore, in so se naučili, da je z njim bolje sodelovati z razposajenostjo in laskanjem, kot pa ga kritizirati in tvegati njegove javne graje ali maščevanje.

Poleg srečanj s Trumpom v Mar-a-Lagu in napovedi novih naložb nekateri šefi podjetij, kot je Sam Altman iz OpenAI, in banke, vključno z Bank of America in Goldman Sachs, izražajo svojo podporo naslednjemu predsedniku tako, da pomagajo pri zbiranju sredstev za njegovo inavguracijo. Ta bo 20. januarja prihodnje leto.

Trumpovemu odboru za inavguracijo sta denar namenila tudi Zuckerberg in Bezos, in sicer po milijon dolarjev (več kot 952 tisoč evrov). Kot piše Financial Times, je dajanje denarja za odbor za inavguracijo tradicionalen način pridobivanja naklonjenosti prihajajoče administracije.

Bo pod Trumpom Musk postal prvi bilijonar na svetu?

Trump je že pred zmago imel trdno podporo najbogatejša človeka na svetu Elona Muska. Odkar je Trump 5. novembra ponovno zmagal na volitvah, je Muskovo bogastvo poskočilo za približno dve tretjini na 440 milijard dolarjev (412 milijard evrov). S to hitrostjo naraščanja bogastva bo med Trumpovim predsedovanjem zlahka postal bilijonar, piše Financial Times.

Elon Musk je najbolj znani milijarder, ki je že pred volitvami vneto podpiral republikanskega kandidata Donalda Trumpa. Musk je zdaj zelo tesen Trumpov sodelavec in bo sodeloval v njegovi administraciji. Musk si od Trumpa obeta omilitev predpisov glede samovozečih vozil ter nove državne pogodbe za njegova podjetja SpaceX in Starlink. Foto: Guliverimage

Musk si veliko obeta tudi od pričakovane deregulacije. Že pričakovanje trga, da mu bo uspelo razveljaviti številne predpise, je spodbudilo skokovito neto vrednost Muskovih podjetij. Od naraščajočega vrednotenja Dogecoina, v katerem ima Musk delež, do Tesle, SpaceX, Starlinka, Neuralinka in xAI.

Omilitev predpisov za avtonomno vožnjo in nove tajne pogodbe

Musk si želi omilitev odgovornosti Tesle za njegov sistem avtonomne vožnje, razcvet pogodb s Pentagonom družbe SpaceX, ki so večinoma tajne, in vse vrste zelenih luči za Muskovo umetno inteligenco in naložbe v možganske čipe.

Musk je prvi med enakimi. Toda drugi iz njegove prvotne "PayPal mafije", ki je ustanovila omenjeno spletno plačilno podjetje, predvsem Peter Thiel in David Sacks, imajo prav tako koristi od Trumpove zmage.

Cena delnice Palantir Technologies, Thielovega podjetja za analizo podatkov, ki ima velike pogodbe s Pentagonom (prav tako večinoma tajne), je od 5. novembra zrasla za približno četrtino. Palantir je zdaj vreden več kot Lockheed Martin.

Skok vrednosti kriptovalut

Trump je Sacksa imenoval tudi za svojega koordinatorja kriptovalut. Ena od Trumpovih predvolilnih obljub je bila, da bo ameriška centralna banka v svojo bilanco stanja dodala kriptovaluto.

Če se bo to zgodilo, bi ameriška centralna banka v bistvu podpirala to, kar mnogi ekonomisti vidijo kot Ponzijevo shemo. Ni presenetljivo, da se je vrednost Bitcoina po Trumpovi zmagi dvignila nad sto tisoč dolarjev (nad 95 tisoč evrov), še piše Financial Times.