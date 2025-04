Nepredvidljivi Trump: bo Nemčiji zaplenil njeno zlato?

Nemčija ima druge največje rezerve zlata na svetu – velik del tega je shranjen v ZDA, in sicer v trezorjih ameriške centralne banke v New Yorku. Zaradi nepredvidljivega ameriškega predsednika Donalda Trumpa so v Nemčiji vse bolj odmevne zamisli, da bi zlato iz ZDA pripeljali v Nemčijo.

Nemčija oziroma nemška centralna banka (Bundesbank) ima v lasti 3.351 ton zlata. 36 odstotkov zlata, tj. 1.236 ton v vrednosti 113 milijard evrov, je shranjenih v trezorjih v ZDA. Največji del celotnih rezerv, več kot 50 odstotkov oziroma 1.710 ton, je v Frankfurtu ob Majni. Še del zlata Nemci hranijo v Veliki Britaniji, piše nemški medij Stern.

Je ZDA še mogoče zaupati?

Te zlate rezerve so namenjene temu, da nemška centralna banka v času krize lahko zamenja zlato za ameriške dolarje ali britanske funte, ali za poplačilo dolgov.

Toda zdaj so se v Nemčiji pojavili dvomi glede 1.236 ton zlata v ZDA. Odkar se je v Belo hišo vrnil Donald Trump, se porajajo pomisleki, ali je ZDA mogoče zaupati, ko gre za nemško zlato. Trumpove grožnje s carinami in njegova želja po večjem nadzoru nad politično neodvisno ameriško centralno banko (znana je tudi kot zvezne rezerve oziroma Fed s kratico) so te pomisleke še okrepile.

Pozivi po takojšnjem prenosu zlata iz ZDA v Nemčijo

Nekateri politiki iz vrst CDU in CSU zato pozivajo, naj se zlate rezerve vrnejo v Nemčijo ali pa se o tem vsaj razpravlja. Nemški evroposlanec iz vrst CSU Markus Ferber je tako za nemški Bild dejal: "Zahtevam redne preglede nemških zlatih rezerv. V ta namen morajo uradni predstavniki nemške centralne banke osebno prešteti palice (v New Yorku, op. p.) in podatke dokumentirati."

Nemce je zaradi Donalda Trumpa vse bolj strah, kaj se bo zgodilo z njihovimi zlatimi palicami, ki jih hranijo v ZDA. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Michael Jäger iz Evropskega združenja davkoplačevalcev je v izjavi za nemško javno radiotelevizijo ZDF celo pozval, naj se nemško zlato takoj vrne iz ZDA.

Nemška centralna banka zaupa Američanom

Če so zagovorniki prenosa nemškega zlata iz ZDA v Nemčijo nezaupljivi do Američanov, pa predsednik nemške centralne banke Joachim Nagel teh strahov nima. Trdi, da je ameriška centralna banka zaupanja vreden in zanesljiv partner pri skladiščenju nemških zlatih rezerv.

Nemška centralna banka je v preteklosti že prenesla del nemškega zlata iz tujine v Nemčijo. Do leta 2017 je bil del nemških zlatih rezerv (374 ton) shranjen v Parizu v francoski centralni banki. Kot so pojasnili v nemški centralni banki, se je prenos zgodil, ker ima Francija tako kot Nemčija evro, menjava za eno od mednarodnih rezervnih valut pa ne bi bila smiselna. Poleg tega Pariz ni središče trgovanja z zlatom kot London.

Američani Nemcem plačujejo presežek z zlatom

Toda zakaj je v ZDA toliko nemškega zlata? Nemški ekonomist Thorsten Polleit je za ZDF pojasnil, da so za to zgodovinski razlogi. Po drugi svetovni vojni je Nemčija v ZDA več izvozila, kot je od tam uvozila. Ta trgovinski presežek so Američani plačali z zlatom.

Videoposnetek o trezorjih zveznih rezerv v New Yorku, kjer hranijo zlate palice:

Nemško zlato, ki je zdaj v ZDA, je bilo torej vedno tam. V skladiščih ameriške centralne banke so zlate palice le prestavili iz predelka ameriške centralne banke v predelek nemške centralne banke. Zlato v ZDA se je zaradi nemških izvoznih presežkov stalno povečevalo.

Nemci redno pregledujejo zlate rezerve

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, nemške zlate palice doma in v tujini vsako leto popisujejo. Nemška centralna banka celo objavlja tako imenovani seznam zlatih palic, na katerem so podrobno navedene inventarna številka, teža in čistost vsake zlate palice.

Poleg tega potekajo redni pregledi rezerv zlata na treh lokacijah v Frankfurtu, Londonu in New Yorku. Johannes Beermann, nekdanji član uprave nemške centralne banke, zagotavlja, da nobena revizija do zdaj ni ugotovila nobenih napak.