Iz svinca so naredili zlato, toda …

V visokotehnološkem laboratoriju CERN pri Ženevi so v velikem hadronskem pospeševalniku (LHC) ob trkih visokoenergetskih jeder svinca ustvarili intenzivna elektromagnetna polja, ki lahko izbijejo protone in tako jedra svinca za zelo kratek čas pretvorijo v jedra zlata.

O svojem dosežku so znanstveniki iz raziskovalnega središča na meji (natančneje pod mejo) med Švico in Francijo poročali v znanstveni reviji Physical Reviews Journal.

Večstoletne sanje

Že od srednjega veka so alkemisti in pozneje sodobni kemiki sanjali o tem, da bi svinec ali kakšno drugo kovino lahko pretvorili v dragoceno zlato – temu so celo namenili poseben pojem krizopoeja. Te misli je spodbujalo dejstvo, da imata svinec in zlato razmeroma primerljive gostote, razlike v podobi pa so velike. Dovolj je pomisliti zgolj na lep barvni odtenek zlata, njegova redkost pa njegovo ceno zelo okrepi.

Več stoletij je trajalo, da so alkemisti spoznali, da primerljiva gostota ni dovolj ter da sta svinec in zlato povsem različna elementa, ki ju s takrat znanimi kemičnimi in fizikalnimi metodami ni bilo mogoče pretvarjati iz enega v drugega. Temeljna strukturna razlika je, da je v jedru atoma svinca 82 protonov, v jedru atoma zlata pa 79 protonov.

Veselje traja kratek čas

Z razvojem jedrske fizike v prejšnjem stoletju so med drugim odkrili, da je težke elemente vendarle mogoče spreminjati iz enega v drugega ali v omejenem obsegu z naravnim radioaktivnim razpadom ali v pospeševalnikih, kjer jedra bombardirajo z nevtroni ali protoni.

Tokratno odkritje predstavlja nov način pretvorbe svinca v zlato. V pospeševalniku LHC svinčeva jedra potujejo skoraj s svetlobno hitrostjo (manjka sedem milijontink odstotka), kar omogoča zaporedje dogodkov, katerih končni učinek je odstranitev treh protonov iz jeder in s tem pretvorba atomov svinca v atome zlata. Izjemno majhno število protonov pride skozi vse te reakcije – ustvarijo lahko največ 89 tisoč jeder v sekundi (za občutek, en gram zlata vsebuje okrog 3 krat 10 na 21. potenco atomov zlata).

Sanje so vendarle bližje uresničitvi

Učinek traja zelo kratek čas – zlata jedra iz trka namreč izhajajo z zelo visoko energijo in zadenejo cev snopa LHC ali kolimatorje na različnih točkah v smeri toka, kjer se takoj razdrobijo v posamezne protone, nevtrone in druge delce. Zlato tako obstaja le delček sekunde, a dovolj, da spodbudi nadaljnje raziskave.

Sanje alkemistov se tako v resnici še vedno niso uresničile, ker vse na ta način proizvedene količine zlata niso niti približno zadostne za neko otipljivo količino, pa tudi trajajo samo en kratek trenutek, a je to odkritje vendarle pomemben korak za razumevanje modelov elektromagnetne disociacije, kar lahko med drugim prinese tudi nova spoznanja o delovanju trkovalnikov in preprečevanju izgub žarkov, ki so glavna omejitev njihovega delovanja.