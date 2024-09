V Švico prihaja skrivnostno zlato. Nihče ne ve, od kod.

Po izbruhu vojne v Ukrajini in uvedbi zahodnih sankcij proti Rusiji je močno narasel izvoz zlata iz Uzbekistana in Kazahstana. Številni strokovnjaki so prepričani, da ti državi na Zahod v resnici izvažata zlato ruskega izvora. Se je Rusija torej spretno izognila mednarodnim sankcijam in s prodajo zlata služi denar, s katerim financira svojo vojno proti Ukrajini?

Spletna stran švicarske javne radiotelevizije swissinfo.ch je pod drobnogled vzela uvoz zlata v Švico iz Uzbekistana in Kazahstana. Gre za srednjeazijski državi, ki sta bili do leta 1991 del Sovjetske zveze in pod nadzorom Moskve. Obe sta tako kot Rusija del Skupnosti neodvisnih držav.

Rusko zlato za Veliko Britanijo in Švico

Rusko zlato velja za zelo kakovostno. Največja posamična trga za rusko zlato sta bili do sankcij, s katerimi so leta 2022 prepovedali nakup, uvoz in prenos zlata iz Rusije, Velika Britanija ter Švica.

Švicarski nakupi iz Kazahstana in Uzbekistana so se povečali že konec leta 2021, tik pred ruskim napadom na Ukrajino februarja 2022. Izvoz se je nato le še povečeval. Zaradi teh podatkov ne preseneča, da so številni analitiki prepričani, da Rusija – da bi se izognila sankcijam – najprej pošilja zlato v Uzbekistan in Kazahstan, iz teh držav pa dalje na Zahod.

Težko je slediti izvoru zlata

Trgovinski in carinski podatki namreč kažejo, da sta Kazahstan in Uzbekistan lani izvozila več zlata, kot sta ga proizvedla in prodala iz svojih rezerv. Od kod torej presežek zlata?

Dejstvo je, da je težko slediti izvoru zlata. Ko namreč Rusija izvozi zlato v tranzitno državo, da bi se izognila zahodnim sankcijam, zlato v tej tranzitni državi pred izvozom na Zahod pretopijo, predelajo ali prečistijo.

Poleg tega mednarodne trgovine z zlatom ne ureja in ne nadzira nobena posamezna organizacija. Globalnemu nadzorniku je najbližje LBMA. To je trgovinsko združenje, ki nadzira londonski in hkrati največji svetovni trg zlata, priljubljen pri centralnih bankah in vlagateljih v zlato.

LBMA še ni ugotovila kršitev

Rafinerije, akreditirane pri LBMA, morajo opraviti letno neodvisno revizijo in spoštovati lokalne zakone ter sankcije, ki so jih uvedle ZDA, EU in Velika Britanija.

Najnovejša revizijska poročila, ki so na voljo na spletni strani LBMA, ugotavljajo, da ni nobenih odstopanj glede štirih rafinerij iz Uzbekistana in Kazahstana, ki so akreditirane pri LBMA. Združenje Uzbekistanu in Kazahstanu prav tako še ni izdalo nobenega opozorila glede izvoza zlata.

Izračuni švicarskega medija nasprotujejo LBMA

Tudi Neil Harby, glavni tehnični direktor LBMA, trdi, da ne vidi nobenega skrb vzbujajočega odstopanja v številkah izvoza zlata iz Uzbekistana in Kazahstana. Številke uvoza v Švico in Veliko Britanijo se po njegovih besedah ujemajo s proizvodnjo zlata v rafinerijah, ki so akreditirane pri LBMA, ter prodajo centralnih bank obeh držav.

Leta 2021 je Švica iz Uzbekistana uvozila 40 ton zlata, iz Kazahstana pa nič. Leto pozneje je Švica iz Uzbekistana uvozila 74,9 tone in iz Kazahstana pa 48,6 tone zlata. Lani je Švica iz Uzbekistana uvozila 130, iz Kazahstana pa 59 ton zlata. Na fotografiji: zlate palice v Rusiji. Foto: Guliverimage

A izračuni swissinfo.ch nasprotujejo trditvam LBMA.

Švica del zlata uvozi posredno prek Velike Britanije

Več kot dve tretjini uzbekistanskega zlata Švica uvozi neposredno iz Uzbekistana, preostanek prihaja iz Velike Britanije, medtem ko skoraj vse zlato iz Kazahstana prek Velike Britanije, kažejo podatki, ki jih je swissinfo.ch posredovala švicarska carina.

Vse kazahstansko in uzbekistansko zlato, uvoženo v Veliko Britanijo, prihaja neposredno iz obeh držav, kažejo podatki britanske carine.

Povečan izvoz zlata v Veliko Britanijo

Izvoz zlata iz Uzbekistana in Kazahstana v Veliko Britanijo, ki je ključno svetovno trgovsko središče za to plemenito kovino, se je v zadnjih letih močno povečal. Medtem ko je bil uvoz kazahstanskih zlatih palic pred majem 2021 minimalen, se je od takrat skoraj letno podvojil in leta 2023 dosegel 220 ton, kažejo podatki britanske carine.

Združenje LBMA, ki ima sedež v Londonu, ne ugotavlja kršitev pri izvozu kazahstanskega in uzbekistanskega zlata. Foto: Guliverimage

Iz Uzbekistana je Velika Britanija začela uvažati zlate palice aprila 2019. Švica in Velika Britanija predstavljata skoraj ves uvoz zlata s poreklom iz Kazahstana in Uzbekistana.

Kazahstan izvozil več zlata, kot ga je proizvedel

Leta 2023 je skupno 130 ton uzbekistanskega zlata (v vrednosti 7,8 milijarde evrov) vstopilo v Švico v obliki visoko prečiščenih zlatih palic, glede na podatke švicarskega zveznega urada za carino. Sto ton so uvozili neposredno iz Uzbekistana, 30 ton pa posredno prek Velike Britanije.

Leta 2023 je Velika Britanija po carinskih podatkih uvozila 220 ton kazahstanskih zlatih palic, medtem ko jih je Švica 59 ton (za to zlato je Švica odštela 3,5 milijarde evrov). Samo podatki za Veliko Britanijo so precej nad ocenjeno proizvodnjo zlata v Kazahstanu tistega leta, ki znaša približno 130 ton.

Prodaja zlata iz rezerv centralnih bank

Eden od dejavnikov, ki bi lahko pomagal pojasniti vrzel, je prodaja zlata centralnih bank obeh držav, da bi izkoristili naraščajoče cene plemenite kovine.

Kot piše swissinfo.ch, je skoraj nemogoče ugotoviti, kdo kupuje zlato – ni javne baze podatkov in tudi finančne institucije ali rafinerije ne objavljajo informacij o svojih virih. Centralne banke so običajno veliki kupci in prodajalci zlata. Švicarska nacionalna banka je navedla, da so njene lastne rezerve zlata ostale nespremenjene že nekaj let, kar pomeni, da so vse zlato kupile zasebne banke ali kantonalne banke v javni lasti (gre za tisti del zlata, ki ga je kupil finančni sektor). Foto: Guliverimage

Centralna banka Uzbekistana in Narodna banka Kazahstana, ki imata glavno odgovornost za vso prodajo zlata v tujino, sta pred kratkim postali veliki neto prodajalki zlata. Verjetno imata koristi od visokih cen, potem ko sta državi v zadnjih nekaj letih ustvarili znatne rezerve.

Zlate rezerve Kazahstana in Uzbekistana

Po podatkih Svetovnega sveta za zlato so se zlate rezerve Narodne banke Kazahstana leta 2023 zmanjšale za 57 ton na 294 ton, kar je drugo zaporedno letno zmanjšanje, medtem ko je Centralna banka Uzbekistana poročala o zmanjšanju za približno 25 ton na 371 ton. Nobena od centralnih bank se ni odzvala na vprašanja swissinfo.ch.

Na podlagi analize vseh javno dostopnih podatkov, ki jo je izvedel swissinfo.ch, ter informacij, ki so jih zagotovila podjetja in strokovnjaki iz industrije, je količina zlata, uvoženega v Švico in Veliko Britanijo leta 2023 iz Kazahstana in Uzbekistana, znatno presegla ocenjeno količino zlata, proizvedenega v njihovih rafinerijah ali prodanega iz zlatih rezerv obeh centralnih bank.