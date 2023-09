Z estetske klinike najprej izginile kartoteke, nato še zlato

Nekdanja direktorica in lastnica propadle klinike je Sanda Baler (na levi), ki si je na račun klinike privoščila razkošno življenje in potovanja.

Nekdanja direktorica in lastnica propadle klinike je Sanda Baler (na levi), ki si je na račun klinike privoščila razkošno življenje in potovanja. Foto: Mediaspeed

Potem ko so z med estradniki, politiki in gospodarstveniki priljubljene estetske klinike Med-Art izginile kartoteke nekdanjih pacientov, so se izgubile tudi zlate palice in nakit v vrednosti skoraj pol milijona evrov, poroča portal Necenzurirano. Klinika je junija končala v stečaju, na zahtevo Tomaža Drogza, ustanovitelja medijske hiše Adria Media, pa je bil izpeljan tudi rubež, ki ga je izvedel sodni izvršitelj Franko Slavec. Medtem ko izguba kartotek najbolj skrbi stranke, pa je izginulo zlato slaba novica za upnike. Eden od največjih je tudi država.

Poleg kartotek so iz klinike tik pred stečajem izginili še štirje kilogrami zlatih palic in več kosov zlatnine v vrednosti okrog 400 tisoč evrov. Čeprav naj bi podatki iz računovodske dokumentacije kazali, da so še vedno v lasti klinike, pa jih stečajni upraviteljici Jožici Vindiš v treh mesecih ni uspelo najti. Zaradi tega je zadevo že prijavila tudi na policijo.

Prav tako je urad informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik že sprožil inšpekcijski nadzor, saj naj bi rubežnik odnesel kartoteke nekdanjih strank, do njih pa stečajna upraviteljica Med-Arta ne more.

Razkošno življenje lastnice pokopalo kliniko?

Nekdanja direktorica in lastnica propadle klinike je Sanda Baler, ki si je na račun klinike privoščila razkošno življenje in potovanja, svojih dolgov pa ni poravnavala.

Kot kaže, Balerjeva kliniki uradno dolguje že skoraj 250 tisoč evrov. Klinika je v poslovno najuspešnejšem letu 2021 ustvarila za več kot dva milijona evrov prihodkov, a imela za več kot milijon finančnih obveznosti tako do zdravnikov kot dobaviteljev.

V iskanju dodatnih sredstev se je Balerjeva zadolževala na sivem trgu, nato pa del svojega dolga poskušala pokriti tudi s prodajo zlata Med-Artu. V lasti klinike je zlato ostalo vsaj do konca preteklega leta, šest mesecev pred začetkom stečaja, piše Necenzurirano.

Kje je zlato?

Balerjeva stečajni upraviteljici ni mogla prepričljivo pojasniti, kam je izginilo zlato.

Kot je sprva zatrjevala, je zlato odnesel Borut Ravnik, torej njen največji zasebni posojilodajalec, od katerega si je izposodila 270 tisoč evrov za pokritje svojih dolgov. Na zahtevo po pojasnilu pa je od Ravnika prejela odgovor, da je "zapiral dolg do Balerjeve", česar ne bi smel narediti, saj je bilo zlato uradno v lasti klinike in ne več Sande Baler.

Če ga je lastnica klinike dejansko izročila svojemu zasebnemu upniku, bi lahko stečajna upraviteljica zahtevala vrnitev zlata. V nasprotnem primeru bi bila oškodovana stečajna masa in s tem upniki Med-Arta, saj so edino preostalo premoženje več sto tisoč evrov vredne premičnine, ki jih je zasegel izvršitelj Slavec in jih bo zdaj po krepko znižanih cenah prodajal na javni dražbi.

Kdo so največji upniki in koliko jim dolguje propadla klinika, bo menda znano v kratkem. Med njimi pa so država, ki od klinike terja med 60 in 70 tisoč evri, Gorenjska banka, potovalna agencija Airpass in Tomaž Drozg, ki je lastnik poslovne stavbe, v kateri je delovala klinika in od lanskega leta ni dobival najemnine,