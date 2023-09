Zaradi stečaja estetske klinike so številni znani Slovenci na trnih

Po poročanju portala je šel medicinski center Med-Art, ki je deloval v ljubljanski Rožni dolini, zaradi neporavnanih dolgov letos poleti v stečaj. Tik pred stečajem pa naj bi sodni izvršitelj Franko Slavec zasegel zdravstvene kartoteke pacientov, ki zdaj ne morejo do njih.

Do zasega zdravstvene dokumentacije sploh ne bi smelo priti

Mojca Prelesnik je za Necenzurirano dejala, da po veljavni zakonodaji do zasega zdravstvene dokumentacije sploh ne bi smelo priti, saj je tovrstna dokumentacija izvzeta iz izvršilnih postopkov. Dodatno pa je za STA danes pojasnila, da kartotek sodni izvršitelj ne bo mogel prodati, saj niso v pravnem prometu. "Osebni podatki niso v pravnem prometu, že tu ni logike," je komentirala zaseg kartotek.

Zdravstvene kartoteke je tik pred stečajem zasegel sodni izvršitelj Franko Slavec. Ta je rubež prostorov zdaj že nekdanje klinike izpeljal na zahtevo Tomaža Drozga (na fotografiji), lastnika nepremičnine v Rožni dolini, sicer bolj znanega kot lastnika več medijev. Foto: STA

O inšpekcijskem postopku pa je Prelesnik povedala, da je treba preveriti, kje se datoteke nahajajo, ali so ustrezno zavarovane in ali sploh obstaja pravna podlaga, da jih ima sodni izvršitelj.

Nasprotuječe si izjave stečajna upraviteljice in sodnega izvršitelja

Necenzurirano navaja še, da tudi stečajna upraviteljica Jožica Vindiš, ki bi morala zavarovati zdravstveno dokumentacijo, do nje še ni prišla, saj ji je Slavec omogočil le vpogled v manj kot šestino zaseženih predmetov, med njimi pa ni bilo dokumentov. Slavec pa je za portal dejal, da je upraviteljico pozval, naj dokumentacijo prevzame, a tega ni storila.

Kot piše Necenzurirano, je bil medicinski center Med-Art ena najbolj znanih estetskih klinik pri nas. Med njenimi strankami so bili Rebeka Dremelj, Špela Grošelj, Saša Lendero, Tanja Ribič, Nuška Drašček, Tomaž Mihelič in druge znane osebnosti iz sveta domače estrade. Prav tako je bila klinika priljubljena med vplivneži iz vrst gospodarstva in politike.



Zaradi neporavnanih dolgov je šel Med-Art, ki ga je ustanovila Sanda Baler, letos poleti v stečaj. Toda zdaj imajo stranke velike težave, saj je njihova zdravstvena dokumentacija že pred časom izginila iz prostorov klinike.



Kartoteke je namreč tik pred stečajem zasegel sodni izvršitelj Slavec. Ta je rubež prostorov zdaj že nekdanje klinike izpeljal na zahtevo Tomaža Drozga, lastnika nepremičnine v Rožni dolini, sicer bolj znanega kot lastnika več medijev.



Kje se zdaj nahaja dokumentacija, uradno ni znano. Izvršitelj Slavec zatrjuje, da jo hrani v svojem skladišču na Primorskem, Medtem se na stečajno upraviteljico Med-Arta, ki ji več mesecev ni uspelo stopiti v stik z izvršiteljem, obrača vse več nekdanjih strank klinike, ki želijo do svojih kartotek. Bojijo se, da bi lahko njihovi zdravstveni in drugi občutljivi osebni podatki prišli v neprave roke.