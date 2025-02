Valentinovo pred vrati: to so sveže zaljubljeni znani Slovenci #foto

Praznik zaljubljencev, ki ga vsako leto praznujemo 14. februarja, bo za nekatere znane Slovence letos še posebej čaroben. Številni med njimi so namreč sveže zaljubljeni in bodo valentinovo z novim partnerjem praznovali prvič. To velja za pevki Špelo Grošelj in Tinkaro Kovač, voditeljici Vesno Ponorac in Oriano Girotto ter plesalca Jurija Batagelja.

Številni slovenski in tuji zvezdniki so lani in v začetku letošnjega leta ponovno našli srečo v ljubezni. Praznik svetega Valentina z novim partnerjem bodo tako praznovali prvič.

Poglejte, kdo vse je na letošnje valentinovo sveže zaljubljen.

Špela Grošelj

Pevka in voditeljica Špela Grošelj je za Siol.net potrdila, da letošnjega praznika zaljubljencev ne bo preživela sama. "Res je, pred mesecem dni sem spoznala nekoga, s katerim sva trenutno v fazi spoznavanja. Po dolgem času čutim metuljčke v trebuhu, kar je res lep občutek," nam je povedala 40-letnica, ki je okrogli jubilej praznovala v začetku tega leta. Kot je dodala, je "po naravi zelo realna". "Ne želim prehitevati stvari, zato uživam v trenutkih, ki jih prinaša to obdobje."

Slabih pet let po razhodu s prejšnjim partnerjem je Špela Grošelj znova našla srečo v ljubezni. Foto: Mediaspeed

Tinkara Kovač in Uroš Cingesar

Po ločitvi od prejšnjega moža se je ponovno zaljubila tudi pevka Tinkara Kovač. Srečo v ljubezni je našla s štajerskim glasbenikom Urošem Cingesarjem, ki ustvarja pod umetniškim imenom U-Ros. Pred tem je bila poročena s priznanim arhitektom Matejem Mljačem, s katerim ima dve hčerki.

Uroš Cingesar in Tinkara Kovač julija lani na ptujskem festivalu Arsana Foto: Mediaspeed

Oriana Girotto in Dajnomir Gorjanec

Sveže oddana je tudi 51-letna televizijska voditeljica Oriana Girotto. Po razhodu s kitaristom Maticem Ajdičem, s katerim je leta 2016 dobila drugega sina Edvarda, ji je tokrat srce ogrel rocker in radijski voditelj Dajnomir Gorjanec, ki naj bi bil od Oriane mlajši deset let.

Oriana Girotto svoje zasebnosti ne deli rada z javnostjo, novega izbranca pa je pokazala na praznovanju desete obletnice Rock Radia. Foto: Mediaspeed

Jurij Batagelj

Štiri leta po ločitvi od plesalke Jagode Batagelj je srečo v ljubezni našel tudi plesalec Jurij Batagelj. Kot je poročala revija Lady, je njegovo srce ogrela Barbara Žlender, ki je prav tako povezana s plesom. Oktobra lani sta skupaj organizirala modelarski dogodek Lubejzn je u zraki (Love is in the Air).

Tudi njuna ljubezenska zgodba je imela vzpone in padce, a sta po krajšem premoru spoznala, da sta si resnično usojena. Njuni prijatelji so za revijo povedali, da je njuna ljubezen polna smeha, doživetij in podpore, skupaj pa sta dokaz, da je ljubezen res v zraku.

Jurij in Jagoda Batagelj sta se ločila po 20 letih zveze in desetih letih zakona. Foto: Mediaspeed

Vesna Ponorac

Zelo sveža je tudi ljubezenska pravljica radijske voditeljice in igralke Vesne Ponorac. Kot je povedala za Žurnal24, se je zaljubila, ko je to najmanj pričakovala: "Kar tri leta in pol sem bila samska in prepričana, da se bom posvečala le karieri in živela s psom. In čeprav nisem verjela, da se zgodi, ko najmanj pričakuješ, se je zgodilo prav to." Njeno srce je ogrel mladi zobozdravnik Miha Verdnik.

Radijska voditeljica Vesna Ponorac se je zaljubila, ko je to najmanj pričakovala. Foto: Mediaspeed

Sveže zaljubljeni tudi številni slovenski igralci

Čeprav nekateri znani obrazi letošnjega praznika zaljubljencev skupaj ne bodo praznovali čisto prvič, je njihova ljubezen vseeno sveža. Gledališka in filmska igralka Tjaša Železnik je svojega novega izbranca javnosti prvič predstavila novembra, ko sta se skupaj pojavila na odprtju 35. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala. Gre za filmskega in izvršnega producenta Marka Palka. Še vedno sveža je tudi ljubezen igralke Gaje Filač in njenega izbranca Davida Champaigneja ter komika Tina Vodopivca in odvetniške kandidatke Neže Zalar.

Potem ko sta se pred leti razšla, sta lani romanco obudila tudi slovenska igralca Vesna Pernarčič in Andrej Murenc. Revija Lady je poročala, da sta igralca zgladila spore in težave ter sta spet skupaj. Leto po rojstvu sina sta razmerje končala, a sta zaradi starševskih obveznosti in vpetosti v igralske vode ohranila stike ter se po več letih znova zbližala in odločila za nov začetek. V letu 2024 sta svoja partnerja z javnostjo delila tudi radijska voditeljica Jana Morelj in igralec Domen Valič.

Zaročeni in poročeni pari

Letošnje valentinovo pa ne bo posebno samo za tiste, ki bodo praznik s svojimi partnerji praznovali prvič, ampak tudi za številne mladoporočence in tiste, ki so se v lanskem letu zaročili. Zaročni prstan sta si v letu 2024 med drugim nadeli pevka Gaja Prestor in judoistka Kaja Kajzer, osebni trener Jan Kovačič pa je pokleknil pred inštruktorico pilatesa Majo Papež. Letošnji 14. februar bodo tako prvič praznovali kot zaročeni pari.

Med svežimi zakonci, ki so v lanskem letu sklenili zakonsko zvezo, pa so voditeljica Lorella Flego, pevka Monika Avsenik in basist Anže Langus Petrović, glasbeni par Luka Basi in Nastja Gabor, vplivnica in osebna trenerka Patricia Pangeršič, najmlajši Čuk Miha Novak, novinarka Špela Bezjak Zrim in poslanec Damijan Bezjak Zrim, glasbenik Robert Petan, mariborski raper Emkej, sanjski moški Gregor Čeglaj, manekenka Ana Colja, vplivnica Indira Ekić in osebni trener Matic Kolenc, pevka Severa Gjurin, raper Challe Salle ter igralec Tadej Pišek. Valentinovo bodo kot mladoporočenci prvič praznovali tudi nekateri športniki, to so metalec diska Kristjan Čeh, košarkar Luka Rupnik, nekdanji rokometaš Vid Kavtičnik, smučarski skakalci Urša Bogataj, Cene Prevc in Nika Križnar, plavalec Martin Strel ter alpska smučarka Ana Bucik in nogometaš Kris Jogan.

Ljubezenske pravljice tujih zvezdnikov

Nekaj svežih zaljubljencev je tudi med tujimi zvezdniki. V prvih dneh novega leta sta pred oltar stopila nekdanji mož hrvaške pevke Severine Igor Kojić in njegova izbranka Sofija Dacić. Da je tri leta po ločitvi od Severine znova zaljubljen, je Kojić potrdil decembra lani, večno zvestobo pa sta si z izbranko obljubila na skrivaj. Sofija je od Kojića sicer mlajša 15 let.

Po nedavni ločitvi od prejšnjih partnerjev tudi igralca Hugh Jackman in Sutton Foster ne skrivata več, da sta srečno zaljubljena. Večmesečne govorice, da se med igralcema nekaj plete, so se tako izkazale za resnične. Sveže zaljubljeni so še igralec Sean Penn, ki se je zaljubil v 34 let mlajšo moldavsko igralko Valerio Nicov, popzvezdnica Camila Cabello, igralka OIivia Wilde, katere srce je ogrel nekdanji košarkar Dane DiLiegro, ter špansko-kubanska igralka Ana de Armas.

