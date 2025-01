Hollywoodski zvezdnik Hugh Jackman in igralka Sutton Foster po nedavni ločitvi od svojih prejšnjih partnerjev ne skrivata več, da sta srečno zaljubljena. Na ulicah Santa Monice sta se namreč sprehajala z roko v roki, pri tem pa so ju ujeli paparaci.

Večmesečne govorice, da se med igralcema nekaj plete, so se izkazale za resnične. Po ločitvi od svojih partnerjev sta Hugh Jackman in Sutton Foster potrdila, da sta znova našla srečo v ljubezni. Odpravila sta se na zmenek v Santa Monici, kjer so ju ujeli fotografi, igralca pa sta se držala za roke in bila nasmejana.

Hugh Jackman and Sutton Foster confirm their romance as they hold hands on dinner date in Los Angeles https://t.co/jHIadVmAto pic.twitter.com/iEOuMZjZzp — Daily Mail Online (@MailOnline) January 7, 2025

Prvi uradni zmenek

56-letni avstralski igralec je za njun prvi zmenek v javnosti oblekel bele kavbojke, sivo majico in črno jakno, medtem ko je njegova sedem let mlajša partnerka nosila dolgo obleko v olivni barvi, videz pa dopolnila s črnimi visokimi petami in rjavim plaščem.

Jackman je ločitev od bivše žene Deborre-Lee Furness, s katero sta bila poročena 27 let, naznanil septembra 2023, Foster pa je zahtevo za ločitev od moža Teda Griffina vložila oktobra lani po desetih letih zakona. Prav afera z zvezdnikom naj bi bila razlog za njeno nenadno odločitev.

V javnosti sta se sicer že večkrat pojavila skupaj, a le kot igralska kolega, saj sta skupaj nastopila v muzikalu The Music Man na Broadwayu. Foster ima iz zakona z Griffinom sedemletno hčer, Jackman pa ima z bivšo ženo 24-letnega sina in 19-letno hčer.

