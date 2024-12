24-letna slovenska judoistka Kaja Kajzer je zaročena. Študentka fizioterapije in slovenska olimpijka je veselo novico obelodanila na Instagramu, kjer je delila fotografije z izbrancem fizioterapevtom Rokom Žabkarjem, ki je Kajo zaprosil na eni izmed plaž na Bahamih. Slovenska judoistka je veseli dogodek pospremila s pripisom "zaročenka" in zraven dodala simbol prstana.

Kajzer je letos po razočaranju na olimpijskih igrah, kjer je izpadla v prvem krogu, sporočila, da bo v prihodnosti namesto v kategoriji do 57 kilogramov nastopala v kategoriji do 63 kilogramov. "V kategoriji do 57 kilogramov sem že od prvega leta kadetov, se pravi nekje od 16. leta. Moje telo se je v teh osmih letih seveda razvijalo in spreminjalo, mišice so se krepile, naraščali so kilogrami, zato je bilo vse težje doseči zahtevano težo. Moja normalna teža je bila 63 kilogramov. To pomeni, da sem pred vsako tekmo morala izgubiti šest kilogramov, kar je ogromno. Poleg tega sva z nutricionistko stvari optimizirali tako, da sem imela čim manj odstotkov maščobe in čim več mišične mase. Čeprav mi je pred tekmo uspelo izgubiti kilograme, pa se mi ni vedno uspelo v tako kratkem času ustrezno regenerirati, kar je pomenilo, da na dan tekme nisem bila tako močna, eksplozivna in energična kot sicer," je v intervjuju za Sportal med drugim povedala Kajzer.

