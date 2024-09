"Najbolje mi je, ko stopim na tehtnico in vidim, koliko tehtam. Sem kar vesela, ko pomislim, da mi ni treba paziti, jem lahko karkoli. Drugače pa komaj čakam na nova tekmovanja oziroma zanima me, kako je tekmovati v višji kategoriji, brez da prej drastično zbijam kilograme" se je danes v Ljubljani pohvalila Kaja Kajzer.

Tako zanjo kot za Andrejo Leški je letošnja sezona iz tekmovalnega vidika že zaključena, v prihodnji pa želi 24-letnica predvsem uživati v tekmah in treningih.

"Cilj je videti, kako je v tej kategoriji. Od prvega leta kadetov nisem menjala kategorije, zanima me, kako mi bo šlo. Verjetno se bom morala spopadati z drugačnimi psihološkimi ovirami, zdaj sem se bolj kot ne samo z zbijanjem kilogramov. Zdaj bomo pa videli, drugačne nasprotnice, drugačen stil borbe, nove ovire in novi cilji," je še dejala Kajzer.

Olimpijska prvakinja že pogleduje naprej

Leški je že v sredo dejala, da se je vmes vrnila v fitnes dvorano, da se počasi vrne v formo in obrne nov list v prihajajoči sezoni. V njej olimpijsko in evropsko prvakinjo čaka lov še na vrh svetovnega prvenstva, edino zlato na najvišji ravni, ki ji še manjka (dvakrat doslej je bila podprvakinja), a kot je dejala, tako daleč naprej še ne pogleduje.

Olimpijska prvakinja Andreja Leški je po številnih sprejemih že osredotočena na naslednjo sezono. Foto: Ana Kovač

"Mislim, da se mi ne mudi. Imamo dovolj časa, da to izpeljemo, kot je treba, brez nekega brezglavega hitenja. Zagotovo je tudi to ena mamljiva ideja, nekako celostno bi bilo doseči še svetovni vrh. Ampak tako kot vedno sem zelo ponosna na vse dosedanje uspehe, tako tudi če bi šla na to, ne bi šla s ciljem rezultata, kot tudi do zdaj nikoli nisem," je povedala Leški.

