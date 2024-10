Znana slovenska igralka Gaja Filač, ki jo gledalci najbolje poznajo po vlogi v seriji Skrito v raju, kjer igra vlogo Lare, že nekaj časa ni več samska, pred kratkim pa je svojega srčnega izbranca, igralca in režiserja Davida Champaigneja, pokazala tudi v javnosti.

Najodmevnejši projekti, pri katerih je Champaigne sodeloval, so 2030 (2022), Kaj pa Ester? (2023) in Stanovanje 33 (2022), je zapisano na strani Baza slovenskih filmov, prejel pa je tudi štiri nagrade.

Igralka Gaja Filač ni skrivala naklonjenosti do svojega izbranca Davida. Foto: Mediaspeed

Fotografi so par ujeli v Mini teatru med strastnim poljubom na krstni uprizoritvi predstave Morska deklica, v kateri Gaja Filač igra glavno vlogo. Avtorica dela je Nina Kuclar Stiković, režiral pa jo je Jure Srdinšek. Obetavna igralka je očitno v objemu svojega izbranca srečna že nekaj časa, saj je že pred časom objavila fotografije z njunega skupnega dopustovanja, ko sta si baterije polnila na hrvaškem otoku Lastovo.

Gaja Filač: Tudi če ne bi bila iz istih vod, bi razumela drug drugega

Nedavno je 26-letna igralka v intervjuju za Delo odgovorila tudi na vprašanje, ali se ji dejstvo, da njen izbranec prihaja iz umetniških vod, zdi prednost ali slabost. "V najinem odnosu se to kaže kot absolutna prednost, nikoli slabost. Ampak tudi če ne bi bila iz istih vod, mislim, da bi razumela drug drugega, ker sva taka karakterja. Vedno se podpirava, razumevajoča sva drug do drugega, maksimalno si pomagava, predvsem pa skrbiva, da sta najin dom in odnos mir in ljubezen," je priznala za Delo.

Premiere Morske deklice se je s svojim partnerjem Markom udeležila tudi radijska in televizijska voditeljica Melani Mekicar, ki v seriji Skrito v raju igra Larino najboljšo prijateljico Nino. Foto: Mediaspeed

Serija Skrito v raju, ki je imela 75 delov, se je končala maja letos, številni pa so ostali razočarani, saj POP TV nadaljevanja serije ni uvrstil v jesensko shemo. "Priljubljena serija Skrito v raju je trenutno na zasluženem dopustu, ampak novi pripetljaji kampa Paradiso so bližje, kot si mislite," so s POP TV odgovorili za Metropolitan.

Kot majhna deklica hrepenela po pozornosti

"Kot majhna deklica sem hrepenela po pozornosti in po tem, da sem videna. Ko sem odraščala, pa sem postajala vedno bolj zadržana, vedno bolj sem začela ceniti svojo zasebnost," je junija v Siolovem podkastu razkrila igralka in dodala, da je slava morda na zunaj zanimiva in samo pozitivna, ko to izkusiš sam, pa vidiš, da je to nekaj, kar je navznoter votlo.

Več o tem, kaj je Gaja Filač povedala v Siolovem podkastu, si lahko preberete in ogledate v spodnjem članku:

Preberite še: