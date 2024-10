Ste vedeli? Brad Pitt je prvo glavno vlogo posnel v nekdanji Jugoslaviji. #video

60-letni hollywoodski zvezdnik Brad Pitt se je rodil v Oklahomi, leta 1987 pa se je preselil v Beverly Hills v Kalifornijo. Igro je študiral šest let, leta 1988 pa je dobil prvo glavno vlogo v filmu Temna stran sonca (Dark Side of the Sun), v kateri igra mladega Američana, ki ga družina odpelje na Jadransko morje, da bi ozdravil kožno bolezen. Film so snemali v Kotorju in njegovi okolici poleti 1988, zaradi razpada Jugoslavije pa so ga predvajali šele leta 1997, so poročali hrvaški mediji.

Film Temna stran sonca je ameriško-jugoslovanski film iz leta 1988 režiserja Božidarja Bote Nikolića, scenarij pa sta po zgodbi Nikole Jovanovića napisala Andrew Horton in Željko Mijanović. Glavne vloge v filmu so odigrali Brad Pitt, Sheryl Pollack in Guy Boyd.

Plačali so ga borih 1.200 evrov

Brad Pitt je v filmu odigral vlogo mladeniča Ricka Claytona, ki trpi za redko kožno boleznijo in se na Jadranu nauči pomembnih življenjskih lekcij. Njegovo mamo je odigrala Milena Dravić. Ob njih v filmu igrata še srbski igralki Gorica Popović in Sonja Savić.

Med več kot 400 kandidati za glavno vlogo je režiser izbral mladega Pitta, igralec pa je bil izbire zelo vesel, čeprav so mu, kot se je izkazalo pozneje, za sedem tednov snemanja plačali le borih 1.523 dolarjev (kar bi ob upoštevanju inflacije znašalo 1.176,4 evra).

"Nič ni kazalo na to, da bo postal zvezda"

"Vsak večer sva hodila v kavarne in bare in ostajala zunaj do štirih zjutraj. K njemu so pristopala dekleta, ker je preprosto vedno pritegnil pozornost. Vendar je raje pil vino z mano in se pogovarjal o filmih in filozofiji, kot pa se posvečal dekletom," je nekoč za Blic povedal scenarist Željko Mijanović. Pred leti pa je po poročanju hrvaških medijev za Press o Bradu Pittu spregovorila tudi Gorica Popović: "Lovile so ga Nemke, ki so počitnikovale v Črni gori! Spomnim se ga kot prijaznega, preprostega fanta in velikega profesionalca, ki je na snemanja vedno prišel točno. Ko je prišel v Budvo, se mi zdi, da ni bil najbolj prepričan, kam je zašel."

Kot je dodala igralka Popović, se je danes slavni hollywoodski igralec sprostil in postal družaben šele pozneje in nič ni kazalo na to, da bo nekoč postal takšna zvezda.

Kotor se mu je zdel čudovit, dejal je, da bo v Črni gori kupil nepremičnino

Pitt je bil po besedah režiserja filma Božidarja Bota Nikolića nad dejstvom, da je dobil glavno vlogo, tako navdušen, da je stekel na travo in začel delati kolesa. Po snemanju filma je Pitt v zgodnjih devetdesetih prišel v Beograd na obisk k režiserju, ki mu je namenil prvo večjo vlogo. "Peljal sem ga na tekmo, ne spomnim se točno, s kom je igrala Zvezda. Bil je navdušen, ko je videl sto tisoč ljudi na Marakani, in je glasno navijal za Zvezdo," je zatrdil Bota in dodal, da je Brad že takrat napovedal nakup hiše v Črni gori, ki se mu je očitno zelo prikupila, predvsem je bil navdušen nad Kotorjem.

Nekaj ​​let kasneje se je začel Pittov igralski vzpon – leta 1994 je zaigral v filmu Intervju z vampirjem (Interview with the Vampire), sledila sta mu še Legenda o jeseni (Legends of The Fall) in Sedem. Za tem je leta 1997 posnel Seme zla (Devil's Own) in Sedem let v Tibetu, zaradi katerih je kmalu postal eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev.

Preberite še: