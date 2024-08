Vojna nekdanjih zakoncev Jolie Pitt: v Benetkah pazijo, da se ne bi srečala

Beneški filmski festival je letos zvezdniški kot že dolgo ne, med hollywoodskimi imeni pa med drugim izstopata Angelina Jolie in Brad Pitt, nekdanja zakonca, ki sta že vse od leta 2016 zapletena v umazano ločitveno vojno.

Oba imata v programu festivala svoj novi film, Angelina Jolie predstavlja film Maria, biografijo operne dive Marie Callas, Brad Pitt pa se v akcijski komediji Wolfs na filmsko platno vrača v duetu z Georgeem Clooneyjem.

Angelina Jolie je že prispela v Benetke, a bo od tam odšla, še preden tja pripotuje Brad Pitt. Foto: Reuters

Pri tem so organizatorji beneškega festivala še posebej veliko pozornosti posvetili temu, da se Angelina Jolie in Brad Pitt ne bi kje srečala. To je v intervjuju za Vanity Fair potrdil umetniški direktor festivala Alberto Barbera, ki je dejal, da so pri sestavljanju programa pazili, da si premieri njunih filmov nista blizu.

"Angelina ima premiero v četrtek, 29. avgusta, in takoj nato z režiserjem odide v Telluride (na filmski festival v Tellurideu v Koloradu, op. a.), Brad pa v Benetke pride v soboto. Tako ni možnosti, da bi se srečala," je dejal Barbera.

Angelina Jolie je zahtevo za ločitev od Brada Pitta vložila leta 2016, vse od takrat traja njuna ločitvena vojna. Foto: Guliverimage

Kot ob tem poroča Page Six, za to nista zaprosila zvezdnika, temveč so v Benetkah sami želeli preprečiti morebitne neprijetne dogodke ob morebitnem srečanju.

Čeprav sta Angelina Jolie in Brad Pitt uradno razvezana, njun ločitveni postopek še ni končan. Med drugim sta sprta glede lastništva vinskega posestva Miraval v Provansi, Pitt pa je v slabih odnosih tudi z njunimi otroki. V javnost so prišle obtožbe o fizičnem in čustvenem nasilju, ki naj bi ga Pitt izvajal nad družino, njune hčerke Shiloh, Zahara in Vivienne pa so se javno odrekle njegovemu priimku.

