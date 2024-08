53-letni igralec Justin Theroux je na premiero filma Beetlejuice Beetlejuice na beneškem filmskem festivalu prišel s svojim dekletom Nicole Brydon Bloom, na levem prstancu 30-letnice pa se je bleščal velik diamantni prstan. To je nemudoma sprožilo ugibanja, ali se je par zaročil.

Foto: Guliverimage

Justin in Nicole se sicer redko skupaj pojavljata v javnosti. Prvič so ju skupaj opazili februarja lani, decembra pa sta se udeležila poroke njene sestre. Tako kot on je tudi ona igralka, najbolj znana je po vlogi v drugi sezoni HBO-jeve serije Pozlačena doba (The Gilded Age), pred tem pa se je še v nekaj serijah pojavila v epizodnih vlogah.