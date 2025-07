Hrvaški alpski smučar Filip Zubčić in njegova partnerica Ana Vukoja sta zaročena. Z veselo novico sta se pohvalila na Instagramu, kjer sta požela val navdušenih komentarjev, z najboljšimi željami so se oglasili tudi mnogi Zubčićevi športni kolegi.

32-letni smučar in 27-letna kineziologinja sta par že vse od leta 2020. "Osvojila me je s svojo spontanostjo, preprostostjo in s tem, da je tudi sama športnica," je letos spomladi za revijo Gloria povedal Zubčić, "seveda me je osvojila tudi z videzom, a občudujem njeno ambicioznost in željo, da bi sama nekaj ustvarila. Pravzaprav je najina zveza zelo preprosta, trudiva se maksimalno posvečati drug drugemu, ko le imava priložnost za to."

Oglejte si še: