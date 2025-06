Slovenska vplivnica Katarina Benček je na družbenem omrežju Instagram svojim sledilcem sporočila, da jo je njen dolgoletni partner Marko Pavlovič med dogodkom na hrvaškem otoku Pag zaprosil za roko in da je, kakopak, na zaroko pristala. "Spontano in na glavo – čisto v najinem stilu," je zapisala in objavila serijo fotografij, ki prikazujejo nepozabni trenutek.

Kot je še razkrila, je Marko na pravi trenutek čakal že dlje časa. "Marko je človek, ki težko planira in ga vodijo občutki … tako je imel prstan že eno leto in čakal na 'pravi trenutek', da gre na koleno. Od Dubaja do New Yorka (ja, prstan je potoval non-stop z nama in jaz ga nisem odkrila!) je na koncu pristal na moji roki – na Pagu. Spontano se je odločil, da zdaj je čas," je zapisala Katarina Benček, ki se sprva sploh ni zavedala, da gre za svečani trenutek.

"Ob samem vprašanju ga sploh nisem slišala in sem mislila, da je v škatlici smilj, ki ga bova posadila. V vsej zmedi zagledam prstan in kar ne razumem – ali gre to zdaj zares ali delamo v duhu eventa? Možgani so mi skoraj zakuhali. Na koncu, vsa zmedena, rečem 'JA'."

Dodala je še, da se veseli, da bo v kratkem svojega partnerja predstavljala kot svojega "moža" in ne kot svojega "partnerja".

