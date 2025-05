Nenapisano pravilo je, da naj bi se par leto dni po zaroki sprehodil do oltarja. Če izhajamo iz tega, se mora načrtovanje poroke začeti takoj po izrečenem: "Da, poročila se bom s tabo." Leto dni namreč ni veliko časa, če vemo, da je pri organizaciji poroke treba urediti in sprejeti številne odločitve, od tega, kje točno bo poroka, do tega, kako bo med slavjem poskrbljeno za otroke. Številni pari z namenom mirnejših priprav na ta pomemben dan najamejo organizatorja poroke. Njegova glavna naloga je, da namesto para uredi vse podrobnosti in na dan poroke poskrbi, da vse poteka gladko. Poleg časa, ki ga zahteva organizacija, poroka za marsikoga predstavlja velik finančni zalogaj. V zadnjih letih cene porok vztrajno rastejo. Po besedah organizatorke porok Karin Čemažar se cene v povprečju gibljejo med 15 tisoč in 25 tisoč evrov, odvisno od želja posameznega para. Organizirala je že poroko za precej manj denarja, in sicer pet tisoč evrov, na drugi strani pa je njena najdražja poroka stala okoli sto tisoč evrov.

Sezona porok se je začela maja in bo trajala nekje do septembra. Glede na razpoložljive podatke Sursa je v Sloveniji leta 2023 zakonsko zvezo sklenilo 6.338 parov, to je šest odstotkov manj kot leto prej. Trend upadanja števila porok je prisoten dlje časa, v zadnjih 40 letih je število porok pri nas upadlo za polovico. Foto: Shutterstock

Statistični podatki, ki niso najbolj naklonjeni romantiki, nas skupaj z Italijo uvrščajo med evropske države z najnižjo stopnjo porok na tisoč prebivalcev. Poroči se namreč vsak tretji par, medtem ko ima na drugi strani najvišjo stopnjo porok Romunija, kjer v zakonski stan vstopi vsak šesti par na tisoč prebivalcev, izhaja iz podatkov Eurostata za leto 2023.

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, se v Sloveniji vsako leto poroči med šest in sedem tisoč parov, nekoliko izstopa le leto 2020, ko si je večno zvestobo zaradi epidemije koronavirosa obljubilo manj parov.

Cene poročnih storitev za deset odstotkov višje

Poroka za marsikoga predstavlja velik finančni zalogaj. Cene so sicer zelo različne glede na želje parov. Za srednje veliko poroko, to pomeni med 50 in 70 gosti, se gibljejo med 15 tisoč in 25 tisoč evri, pove organizatorka porok Karin Čemažar.

"Cena je zelo odvisna od lokacije, če gre za piknik poroko je cena precej nižja v primerjavi s poroko v zasebni vili nekje na obali. Poročno lokacijo je dobro rezervirati vsaj leto dni vnaprej. V večini primerov je mogoče primerno lokacijo najti tudi zadnji trenutek, le zahteve je treba nekoliko prilagoditi. Lokacijo smo recimo iskali tri tedne pred poroko in jo uspeli najti. Če pa se nekdo zapiči v točno določeno lokacijo, je treba včasih nekoliko počakati," razloži Čemažar.

Cene porok se predvsem zaradi inflacije in rasti cen storitev iz leta v leto višajo. V letu 2023 so se cene poročnih storitev v povprečju zvišale za več kot deset odstotkov. Cena poročne obleke za nevesto je takrat znašala okoli tisoč evrov, povprečna cena obleke za ženina pa okoli petsto evrov. Cena menija na osebo je znašala okoli 50 evrov, kar pomeni, da je bilo za pogostitev 80 gostov potrebno odšteti štiri tisoč evrov. Povprečna cena poročnega fotografa je znašala dva tisoč evrov, videofotografa nekaj sto evrov manj. Tudi v letu 2024 so cene poskočile za okoli deset odstotkov, predvsem se to pozna pri hrani in pijači, medtem ko se je rast cen letos nekoliko umirila, opaža Čemažar.

Poroka za pet ali sto tisoč evrov

Najcenejša poroka, ki jo je organizirala, je stala pet tisoč evrov, na njej je bilo 30 gostov, medtem ko sta za najdražjo mladoporočenca odštela okoli sto tisoč evrov. "To ni bila normalna poroka, vse je bilo na trikrat višjem nivoju, od izbora vin in hrane do lokacije. Takšnih porok v življenju narediš le nekaj, v glavnem delam poroke za okoli 20 tisoč evrov."

Mlad par, 25-letna Nika in leto mlajši Matic, sta se organizacije poroke lotila sama. "Tega sva se lotila zelo organizirano, po predlogi, ki sva jo našla na spletu, slediva časovnici, kako v letu dni pripraviti vse za poroko. Pogost stereotip je, da večino organizacije prevzame ženska. Tudi Nika včasih malo potarna glede tega, a si poskušava delo čim bolj razdeliti," pravi Matic.

Naredila sta tudi finančni načrt, po katerem bosta za poroko z 90 svati odštela med 15 tisoč in 20 tisoč evrov, od tega vsaj deset tisoč evrov stane poročna lokacija in hrana. "Ker sem poročni fotograf, poznam kar nekaj ljudi v tem poslu in zato sva se lahko marsikje dogovorila za popust. S tem bova prihranila nekaj denarja."

Zaradi inflacije in rasti cen storitev so poroke iz leta v leto dražje. Foto: Shutterstock

Organizatorka porok: Včasih pričakujejo, da si njihov suženj

Za razliko od Nike in Matica se sicer vse več parov odloči za najem organizatorja poroke. Ta par vodi skozi celoten proces načrtovanj in pomaga pri izbiri ponudnikov znotraj določenega proračuna. "Pod črto je največja prednost v tem, da pari prihranijo veliko časa s tem, ko jim ni treba iskati raznih informacij v zvezi s poroko, ker jim mi te ponudimo na dlani. Na dan poroke pa sledijo dejanska koordinacija poroke, usklajevanje s ponudniki in gosti ter pomoč ženinu in nevesti. Pri sami organizaciji je veliko dogovarjanja, malih sprememb in reševanja problemov, še preden tega par oziroma gosti opazijo. Pri porokah dejansko nikoli ne veš, kaj te čaka, spremembe so iz ure v uro, predvsem, če gledaš v nebo. Nekaterim je zelo pomembno, da vse poteka gladko, in v tem primeru je dobro imeti nekoga, ki poskrbi za organizacijo," svoje delo opiše Čemažar.

Zahteve parov so zelo različne, včasih nenavadne, drugič povsem običajne, iz izkušenj pove sogovornica. "Včasih pričakujejo, da si njihov suženj, na drugi strani pa si te nekateri ne upajo obremeniti niti za eno stvari. Nekateri se prepustijo, drugi pa nikakor ne morejo spustiti nadzora nad organizacijo in se prepustiti vodenju. V takih primerih mogoče organizatorja poroke ne potrebujejo, ker potem nastane zmešnjava."

"Med najbolj zaželenimi poročnimi lokacijami je Dvorec Štatenberg na Štajerskem, ki je razprodan za kakšno leto vnaprej. Priljubljeni so tudi Švicarija v Ljubljani, gostišče Iršič in gostilna Rozka na Krvavcu. Popularna sta še Skedenj v Medvodah in Dvor Jezeršek. Poročnih lokacij je pri nas res veliko, zato pari lahko izbirajo od 'low budget' do 'high end' poroke," pravi organizatorka porok Karin Čemažar. Foto: Anže Petkovšek/Sportida

Ženska postavi ultimat: poročila se bova, drugače se razideva

V povprečju ženske pred oltar zakorakajo pri 31-letih, moški pa so stari 33 let. Zakonska psihoterapevtka dr. Nada Mirnik Trtnik opaža, da v večji meri željo po poroki izrazijo ženske, dostikrat pa moški na to ni pripravljen in zato ostane samo pri želji.

"Nekatere ženske v zrelih letih rečejo, da si ne želijo biti več gospodične, ampak želijo postati gospe, in če partner ni pripravljen stopiti v zakon, se želijo raziti. Moškega potisnejo v kot in če želi, da ostaneta skupaj, mu ne preostane drugega, kot da se poročita. Zelo veliko je tudi odnosov, kjer par ni poročen, a skupaj kupijo nepremičnino in imajo otroke," pove Mirnik Trtnik.

Pogovori o družini, financah in starših

Nika in Matic si bosta večno zvestobo obljubila septembra, dobro leto dni po zaroki. Oba sta krščansko vzgojena in poročila se bosta tudi cerkveno, saj, kot pravi Matic, to življenju da neko formo. "S poroko sprejmeš odločitev, da ne glede na to, kaj se zgodi, ne glede na spore vztrajaš in sprejemaš dobre in slabe lastnosti drug drugega. Na ta način nama je bila predstavljena poroka, temu zaupava in v to verjameva."

Na pomemben življenjski korak se pripravljata v šoli za zakon, ki jo organizira jezuitski kolegij v Ljubljani in z duhovnikom, ki ju bo poročil. "Z duhovnikom smo se pogovorili o nekaterih temah, določene so bolj duhovne, precej pa je tudi stvari praktične narave, kot recimo, kako gledava na družino, kako na premoženje in kakšen vpliv bodo imeli najini starši na zakon," opiše Matic.