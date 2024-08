V sodnih dokumentih, ki so jih vložili 25. julija in jih je pridobil Fox News Digital, odvetniki Angeline Jolie trdijo, da so bili zvezdnica in njuni otroci žrtve Pittove domnevne zasebne zlorabe in prikrivanja. Kot še dodajajo, naj bi jo Pitt skušal prisiliti v podpis pogodbe o nerazkrivanju podatkov, da bi prikril dejstvo, da jo je zlorabljal.

Nekdanja zakonca sta bila poročena od leta 2014 do leta 2019, že dlje pa sta bila v sporu tudi glede francoske kleti Château Miraval, katere solastnika sta. Leta 2022 je Pitt tožil Joliejevo, ker je prodala svoj delež, češ da je pri tem kršila dogovor. Pri tem je zahteval, da sodnik prodajo razglasi za nično in neveljavno.

Nekdanja zakonca sta bila poročena od leta 2014 do leta 2019, že leta 2016 je Joliejeva vložila zahtevo za ločitev. Foto: Guliverimage

Pitt je želel, da podpišejo razširjeno pogodbo o nerazkrivanju podatkov

V sodnih dokumentih, ki jih je na sodišču vložila Joliejina odvetniška ekipa, trdijo, da igralka, ko je leta 2021 prodala svoj delež Miravala, ni ravnala zlobno in z namenom, da bi prizadela Pitta kot odgovor na kakršnokoli odločitev o skrbništvu, je poročal Fox News.

"Pravzaprav je bil Pitt tisti, ki ji ni hotel plačati odškodnine, razen če bi podpisali novo, razširjeno pogodbo o nerazkrivanju podatkov v višini 8,5 milijona dolarjev (7,75 milijona evrov), ki so jo sestavili posebej, da bi jo prisilila k molku o njegovi zlorabi," so zapisali v sodnih dokumentih.

"Vztrajanje Brada Pitta pri NDA (pogodbi o nerazkrivanju podatkov), da bi prikril svoje kriminalno ravnanje, je brezvestno in nobena zlorabljena oseba ne bi smela biti prisiljena k molku," so zapisali v izjavi.

"Vztrajanje Brada Pitta pri NDA (pogodbi o nerazkrivanju podatkov), da bi prikril svoje kriminalno ravnanje, je brezvestno in nobena zlorabljena oseba ne bi smela biti prisiljena k molku," so zapisali v izjavi, ki so jo na sodišče vložili odvetniki Angeline Jolie. Foto: Guliverimage

Angelina Jolie si želi le miru in možnost, da ozdravi svojo družino

Odvetniki Joliejeve trdijo tudi, da igralka nikoli ni vložila obtožbe, zapustila mu je vse njune nepremičnine in je tista, ki mu je sploh poskušala prodati posel. "Vendar ni bil zadovoljen in jo je še vedno tožil ter jo še danes napada v medijih. Vse, kar si želi, sta mir in možnost, da ozdravi svojo družino," so še zapisali v sodnih dokumentih.

Nekdanja zakonca, ki imata skušaj šest otrok, Maddoxa, Zaharo, Shiloha, Paxa, Knoxa in Vivienne, naj bi se skoraj osem let po razhodu počasi približevala ločitveni poravnavi, je nedavno poročal portal People. Leta 2016 naj bi med letom iz Francije v Los Angeles Pitt fizično zlorabljal Angelino in otroke. Joliejeva je nedavno v sodnih dokumentih navedla, da jo je nadlegoval že pred incidentom na letalu, takrat pa naj bi prvič udaril tudi otroke.

Preberite še: