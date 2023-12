Brad Pitt je dopolnil 60 let, praznoval je s svojim dekletom #foto

Fotografi so na rojstnodnevni zabavi Brada Pitta, ki je v družbi prijateljev praznoval 60 let, posneli nekaj fotografij in slavnega igralca ujeli v družbi njegove spremljevalke Ines de Ramon. Pitta in njegovo partnerico, bližnje prijatelje ter nekatere poslovne partnerje so fotografirali pred restavracijo Mother Wolf v Los Angelesu. Pitt je za to priložnost oblekel srajco iz kašmirja v vrednosti šest tisoč dolarjev (5.500 evrov), medtem ko je de Ramonova nosila belo mini obleko s črnimi hlačnimi nogavicami in visokimi petami.

Med udeleženci praznovanja je bil tudi Bradov prijatelj umetnik Thomas Houseago. Pitt in de Ramonova, ki je v roki držala balon, sta bila videti sproščena in prešerne volje, praznovanja pa več kot očitno niso zmotili niti fotografi.

Med povabljenimi je bil tudi umetnik Thomas Houseago. Foto: Profimedia

"To je Bradovo prvo pravo razmerje po ločitvi. De Ramonovo predstavlja kot svoje dekle," je vir povedal za revijo People, pri čemer je imel v mislih Pittov razhod z Angelino Jolie. Kot je dodal vir blizu igralca, je Pitt z de Ramonovo zelo srečen, po letu zveze jima gre odlično.

Brad Pitt je za praznovanje v Los Angelesu oblekel srajco iz kašmirja v vrednosti šest tisoč dolarjev (5.500 evrov). Foto: Profimedia

Za praznovanje 60 let tudi potovanje v Pariz

Že pred praznovanjem v Los Angelesu si je Brad Pitt za 60. rojstni dan s svojim dekletom privoščil potovanje v Pariz, poroča Page Six. Par je v mesto luči in ljubezni prispel v soboto, nastanila pa sta se v petzvezdičnem hotelu Bulgari in naslednji dan preživela v razkošnem apartmaju. V ponedeljek, na dan Pittovega rojstnega dne, so v hotel dostavili velikanske srebrne balone v obliki številke 60. Kasneje sta se zvezdnik in de Ramonova odpravila v zasebno stanovanje in uživala v luksuzni večerji, ki jo je pripravil zasebni kuhar, od tam pa se je par odpravil še v gledališče Théatre du Chatelet na koncert Asafa Avidana.

V torek, ko je svoj 31. rojstni dan praznovala de Ramonova, pa je par že nadaljeval praznovanje v Los Angelesu.

Hollywoodski zvezdnik je imel pred de Ramonovo dve večji in bolj znani romanci: v zgodnjih 2000-ih je bil v razmerju z Jennifer Aniston, s katero sta veljala za enega najlepših hollywoodskih parov. Njegov zakon z igralko Angelino Jolie, s katero imata tri otroke, je trajal od leta 2014 do 2019, zaradi umazane ločitve pa je kasneje dosegel epske razsežnosti. Pitt je srečo po ločitvi očitno našel z igralko Ines de Ramon. Igralca so javnost in mediji prvič začeli romantično povezovati novembra 2022, ko sta se skupaj pojavila na koncertu Bona v družbi Cindy Crawford, Randeja Gerberja in Seana Penna.

Igralka Ines De Ramon je bila od leta 2019 do 2022 poročena z igralcem Paulom Wesleyjem.

Preberite še: