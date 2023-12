Tom Cruise v zvezi z bivšo ženo ruskega tajkuna?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toma Cruisa so v letih po ločitvi povezovali z mnogo ženskami, nazadnje s pevko Shakiro in soigralko v filmu Misija: Nemogoče Hayley Atwell.

Toma Cruisa so v letih po ločitvi povezovali z mnogo ženskami, nazadnje s pevko Shakiro in soigralko v filmu Misija: Nemogoče Hayley Atwell. Foto: Guliverimage

Hollywoodskega zvezdnika Toma Cruisa so v družbi nove izbranke prvič v javnosti opazili na zabavi v londonskem Mayfairu. Gre za 36-letno Rusinjo Elsino Hajrovo, hčerko znanega ruskega politika in nekdanjo ženo ruskega oligarha, trgovca z diamanti Dmitrija Cvetkova.

S Cvetkovim sta si delila nepremičninski portfelj v vrednosti več deset milijonov dolarjev, med drugim 22 milijonov funtov (25,5 milijona evrov) vredno vilo na posestvu Wentworth v Surreyju ter hiše v Londonu, vredne 18 milijonov funtov (20,9 milijona evrov).

Kot je povedal vir, naj bi na omenjeno zabavo prišla okoli 21. ure in "bila nerazdružljiva in se obnašala kot očiten par", Cruise pa naj bi bil po besedah vira na skoraj povsem ruskem dogodku "videti, kot da je z njo omamljen". Cruise naj bi na zabavi deloval zelo sproščen in prijazen, prošnje za fotografije pa je vljudno odklonil.

Na dogodku je Hajrova nosila črno obleko brez naramnic z diamantno pentljo, fotografirala pa se je tudi z Avramenko Alieno, nekdanjo tekmovalko za mis Evrope. Dogodek naj bi Cruise in Hajrova skupaj zapustila v zgodnjih urah, poroča DailyMail.

Enajst let po Cruisovi ločitvi od nekdanje žene Katie Holmes so ga romantično povezovali s številnimi lepoticami, nazadnje tudi s pevko Shakiro in soigralko v filmu Misija: Nemogoče Hayley Atwell.

Preberite še: