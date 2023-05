Tom Cruise močno navdušen nad Shakiro, rad bi jo zapeljal

Vir blizu ameriškega igralca je za Page Six povedal, da Cruisa "Shakira zelo zanima in bi jo rad zapeljal".

Potem ko so igralca Toma Cruisa in pred kratkim ločeno kolumbijsko pevko Shakiro skupaj opazili na nedeljski tekmi formule 1 v Miamiju, je vir blizu igralca povedal, da ga "Shakira zelo zanima in da bi jo rad zapeljal", poroča Page Six.

60-letni Tom Cruise in pred kratkim ločena 46-letna pevka Shakira sta se skupaj udeležila nedeljske tekme formule 1 v Miamiju in sprožila novice, da se med njima nekaj plete.

"Med njima je kemija"

Vir blizu ameriškega igralca je za Page Six povedal, da Cruisa "Shakira zelo zanima in da bi jo rad zapeljal". "Med njima je kemija," je dejal.

Dodal je: "Shakira potrebuje mehko blazino, na katero lahko pade, in to bi lahko bil Tom. Pomagata tudi njegov talent in videz. Prav tako ni večja kot on." Shakira naj bi Cruisa celo tako prevzela, da ji je slavni igralec na dom že poslal rože.

Pique jo je prevaral s študentko

Shakira je junija lani sicer sporočila, da se po več kot desetih letih ločuje od španskega nogometnega zvezdnika Gerarda Piqueja, s katerim ima dva sina – desetletnega Milana in osemletnega Sasho. Pique je kolumbijsko pevko namreč prevaral s študentko Claro Chio Marti, ki jo je spoznal v enem izmed klubov v Barceloni. Novi par je novico o zvezi že potrdil.

Po ločitvi se je Shakira z otrokoma iz Barcelone preselila v Miami, kjer je že živela. Ob selitvi je povedala, da začenjajo "novo poglavje iskanja sreče".

Cruise je bil poročen že trikrat – med letoma 1987 in 1990 z igralko Mimi Rogers, med letoma 1990 in 2001 z Nicole Kidman ter med letoma 2006 in 2012 s Katie Holmes. S Kidmanovo ima 28-letnega sina Connorja in 30-letno hčer Isabello Jane (oba sta posvojena), s Holmesovo pa biološko hčer Suri.

Cruise je bil nazadnje poročen z igralko Katie Holmes, s katero ima hčer Suri. Foto: Reuters

