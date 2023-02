Shakira o novem Piquejevem dekletu: Za takšne ženske obstaja mesto v peklu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Shakira in Pique sta novico o ločitvi sporočila junija lani. Foto: Profimedia

Shakira in Pique sta novico o ločitvi sporočila junija lani. Kmalu po naznanitvi so Piqueja v javnosti opazili s 23-letno študentko Claro Chia Marti, s katero naj bi Shakiro tudi prevaral. Kot poroča britanski časopis Daily Mirror, je slednja zdaj prvič spregovorila o njej. Povedala je, da je iz bolečega razhoda prišla "okrepljena" in se počuti samozadostno. "Zdaj se počutim popolno, ker sem odvisna sama od sebe," je dodala.

Prvič spregovorila o Piqujevem novem dekletu

Mehiškemu novinarju Enriqueju Acevedu je o Piquejevem novem dekletu povedala, da za "ženske, ki ne podpirajo drugih žensk, obstaja mesto v peklu". "V življenju ne uresničiš vseh svojih sanj, si pa na nek način poplačan, in mislim, da sem jaz s čudovitima otrokoma, ki ju imam in ki me vsak dan navdajata z ljubeznijo," je še dodala.

Pred kratkim je na svojem profilu na Instagramu sicer delila zabaven posnetek, v katerem poje "Mogoče bom ubila svojega bivšega".