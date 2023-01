Pique javno potrdil zvezo s študentko, s katero je prevaral Shakiro

Pod fotografijo, ki jo je objavil, ni zapisal ničesar, so pa komentarji zelo mešani. S tem je tudi uradno potrdil govorice o njuni zvezi. Shakira se na fotografijo še ni odzvala.

Pred kratkim je sicer po spletu zaokrožil posnetek hudega prepira med Shakiro in Piquejevo mamo, ki se je očitno vmešavala v njuno razmerje. Shakira je nanjo jezna, saj naj bi vedela, da jo je Pique varal, a je ni obvestila. Piquejeva mama Montserrat Bernabeu je sicer Shakirina soseda, pred kratkim pa je pevka na balkon svoje hiše postavila lutko čarovnice, ki gleda proti hiši njene nekdanje tašče.

Španski časnik Marca je v torek poročal, da so pri Shakirini hiši opazili celo delovni stroj za izdelovanje betona, saj naj bi pevka med vilo, ki sta si jo nekoč delila s športnikom, in hišo Piquejevih staršev postavila zid. Delavci naj bi že začeli delo.

I am fuming.



You had me fooled Mr. Piqué and Mrs. Montessori you as well.



DTA. pic.twitter.com/JDMykFqX1d