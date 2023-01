Vojna ločencev se nadaljuje: Pique svoji nekdanji javno vrača udarec #video

45-letna kolumbijska pevka in tekstopiska Shakira mu je v skladbi, ki jo izvaja skupaj z argentinskim producentom in didžejem Bizarrapom, ta je v samo štirih dneh zabeležila že več kot 120 milijonov ogledov, očitala, da je v zvezo s pol mlajšo, 23-letno študentko odnosov z javnostmi Claro Chio Marti, ferrari (v simboličnem smislu Shakiro, op. a.) zamenjal za twingo, (uro) rolex pa za casio. Gerard Pique ni dolgo čakal na to, da ji vrne udarec.

🎤 Shakira's latest song lyrics: "You traded a Ferrari for a Twingo. You traded a Rolex for a Casio..."



Gerard Piqué now wears a casio and drives a Twingo. 🤣



The level of pettiness from him is incredible. pic.twitter.com/XVp29OXRlT