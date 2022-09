Shakira prvič o razhodu s Piquejem: Najtemačnejše obdobje v mojem življenju

"Težko je govoriti o tem, sploh zato, ker to še vedno prebolevam, ker sem na očeh javnosti in ker najin razhod ni kot vsak običajen razhod," je Shakira o razhodu z Gerardom Piquejem izjavila v intervjuju za revijo Elle, "ni težko le zame, ampak tudi za moja otroka. Neizmerno težko."

"Skušam ju obvarovati pred tem," je dejala o sinovih Sashi in Milanu, "toda potem slišita stvari od prijateljev v šoli ali pa kaj neprijetnega vidita na spletu in to vpliva nanju."

"Včasih se mi zdi, da so vse to le slabe sanje in da se bom v nekem trenutku zbudila. Toda ne, resnično je," je še povedala, "to je verjetno najtemačnejše obdobje v mojem življenju. Ko se sanje, da bi svojo družino obdržal skupaj, sesujejo, je to ena največjih bolečin, ki jih lahko doživiš."

"Toda ženske smo odporne, v sebi imamo naravno trdoživost in namenjeno nam je, da skrbimo za vse, ki so odvisni od nas," je dejala Shakira, "zato se opominjam, da moram biti vzor svojima otrokoma, da moram biti to, kar potrebujeta in kar želim, da postaneta."

Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Povedala je še, da je po tem, ko sta sinova začela hoditi v šolo, sprejela težko odločitev in se odločila za premor v karieri. "Gerard je hotel igrati, osvajati lovorike in jaz sem ga morala podpreti," je dejala pevka, ki pa se zdaj vrača na glasbeno sceno in bo po petih letih izdala nov album. Kot je namignila, je pesmi na njem navdihnil tudi razhod s Piquejem.

