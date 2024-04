Po tednih ugibanj, ali se med kolumbijsko pevko Shakiro in britanskim igralcem Lucienom Laviscountom kaj plete, so viri blizu para govorice potrdili, poroča Daily Mail. Se pa pevkini prijatelji ob tem bojijo, da je igralec z njo le zaradi prepoznavnosti.

Enaintridesetletni britanski igralec Lucien Laviscount, ki ga marsikdo pozna iz Netflixove serije Emily v Parizu (Emily in Paris), je zaigral v videospotu za novo Shakirino pesem Puntería. Videospot je izšel pred slabima dvema tednoma, vse od takrat pa krožijo govorice, da se med igralcem in 47-letno pevko, ki sta v videospotu zelo intimna, nekaj plete.

Poglejte videospot:

Večerjala v italijanski restavraciji v New Yorku

Viri blizu para so za Daily Mail potrdili, da je igralec Shakiro res prevzel, a se ob tem bojijo, da je z njo zaradi prepoznavnosti. "Shakira se obupno želi zaljubiti. Toda njeni prijatelji so zaskrbljeni, ker se Lucien počasi prebija po lestvici slavnih in je doslej bil v zvezah z ženskami, ki so veliko manj znane kot Shakira," so navedli.

Nekaj dni po izidu videospota so par opazili v italijanski restavraciji Carbone v New Yorku, kjer sta si privoščila romantično večerjo v dvoje. Oba sta imela oblečena črna oblačila, ob zapuščanju restavracije pa sta bila vidno nasmejana.

Laviscount in Shakira sta večerjala v italijanski restavraciji Carbone v New Yorku. Foto: Profimedia

Povezovali so jo s Hamiltonom in Cruisom

Shakira ima z bivšim partnerjem, 37-letnim nogometašem Gerardom Piquejem, 11-letnega Milana in devetletnega Sasho.

S Piquejem sta se razšla junija 2022, potem ko so zaokrožile govorice, da jo je prevaral s študentko Claro Chia Marti. Kasneje je zvezo s 25-letnico tudi uradno potrdil.

Po razhodu z nogometašem so kolumbijsko pevko med drugim povezovali z britanskim dirkačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom in igralcem Tomom Cruisom, a se je za oba izkazalo, da gre le za govorice.

