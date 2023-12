Shakira v rojstnem mestu dobila šestmetrski kip #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ikona moči latinskoameriških deklet, je do zdaj prodala približno 80 milijonov glasbenih albumov po vsem svetu in osvojila tri nagrade grammy. Foto: Reuters

Kolumbijsko glasbeno superzvednico Shakiro so v njenem rodnem mestu Barranquilla ta teden počastili s 6,5 metra visokim kipom. Kip iz brona in aluminija prikazuje pevko, oblečeno v zgornji del bikinija ter dolgi pareo. Pevka stoji v enem od njenih značilnih plesnih gibov z boki, pri tem pa ima roke sklenjene nad glavo.

"Boki, ki ne lažejo, edinstven talent, glas, ki navdušuje množice," se glasi napis ob vznožju skulpture, ki so jo odkrili na obrežju reke Magdalena. Slovesnosti ob odkritju kipa sta se udeležila Shakirina starša William Mebarak in Nidia Ripoll, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Boki, ki ne lažejo, se nanaša na istoimensko pevkino pesem (Hips don't lie), ki je ena od od številnih nagrajenih pesmi 46-letne Shakire.

Posnetek z otvoritve kipa si lahko ogledate spodaj:

Ikona moči latinskoameriških deklet

Na enem od družbenih omrežij se je pevka zahvalila kiparju Yinu Marquezu in njegovim študentom umetnosti za "ta primer velikega umetniškega talenta prebivalcev njene države".

Na enem od družbenih omrežij se je pevka zahvalila kiparju Yinu Marquezu in njegovim študentom umetnosti za "ta primer velikega umetniškega talenta prebivalcev njene države".

Pred kratkim je bila v novicah iz povsem drugih razlogov, in sicer zaradi preiskave neplačanih davkov v Španiji in plačila zunajsodne poravnave v višini več milijonov evrov.

Leta 2021 je bila Shakira navedena tudi v zvezi s Pandorinimi dokumenti, ki so razkrili strategije izogibanja davkom svetovne elite.

Kasneje je izdala novo uspešnico z argentinskim DJ-em Bizarrapom, ki ima na YouTubu več kot 666 milijonov ogledov. Na podelitvi latinskih grammyjev je pesem osvojila tudi nagrado za pesem leta 2023.

